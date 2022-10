Najhitrejši na svetu? Do "stotice" v 1,4 sekunde!

Še noben električni avto ni nikoli pospešil tako hitro kot mala formula, ki so jo zgradili študentje na univerzi v Stuttgartu. E0711-11 Evo, kot je njeno uradno ime, je od 0 do 100 kilometrov pospešila v 1,416 sekunde in se s tem dosežkom zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov.

Za dosego tega rezultata so morali študentje uporabiti nekaj ekstremnih prijemov. Formula je morala biti kar se da lahka, a obenem imeti dovolj oprijema na kolesih, da je pospeševala v ravni liniji. Tako je nastala formula z maso 145 kilogramov, ki jo poganja elektromotor s 180 kilovati.

Odlično razmerje med maso in močjo

Električno gnana formula ima boljše razmerje med maso in močjo kot praktično katerikoli superšportnik, celo boljše kot dirkalniki formule 1. Obenem ima tudi hitrejši pospešek kot formula 1, pri polnem pospeševanju pa na voznika deluje sila 2,5 G. Zaradi brutalnega pospeška je največja težava oprijem pnevmatik, ki jih morajo pred vsako vožnjo ogreti na pravo temperaturo in s tem izboljšati njihov oprijem.

To sicer počnejo na zanimiv način, saj lahko voznik upravlja vsako os posebej. Tako na mestu, po vrsti, v prazno zavrti vsako pnevmatiko in jo s tem ogreje na delovno temperaturo. Ko opravijo ta postopek, je formula pripravljena na pospeševanje. Po podatkih vgrajenega GPS-sledilnika jim je uspelo od 0 do 100 kilometrov na uro pospešiti v 1,416 sekunde. S tem so za 0,097 sekunde popravili prejšnji najboljši čas, ki ga je postavila ekipa AMZ Racing iz Švice.

Foto: Green Team