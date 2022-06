Najdlje brez polnjenja: mercedes je podrl popravil svoj rekord #foto

Mercedesov vision EQXX je prevozil 1.202 kilometra brez vmesnega polnjenja baterije in s tem še popravil prejšnji rekord, ko so z njim prevozili 1.007 kilometrov. S polno baterijo so štartali v Stuttgartu in pot končali na dirkališču Silverstone v Angliji.

Pot je trajala dva dni, saj so v avtu presedeli 14 ur in 30 minut. Kot pravijo pri Mercedesu, je šlo za povsem običajno vožnjo z drugimi udeleženci v prometu in z vsemi nepričakovanimi ovirami, ki jih prinese tako dolga pot: zaprto avtocesto ali pa izjemno gostim prometom v okolici Londona. Potniki so imeli več kot polovico časa prižgano tudi klimatsko napravo (osem ur), enkrat pa so se ustavili v Mercedesovi trgovini v Brackleyju, kjer prodajajo predmete njihove ekipe iz formule 1.

Energije mu je zmanjkalo na dirkališču

Ko je Mercedesova ekipa prišla do dirkališča, je predala ključe Nycku de Vriesu, dirkaču formule E. Ta je z električnim EQXX po dirkališču Silverstone prevozil še 11 krogov, preden mu je zmanjkalo energije in se je ustavil nekje v bližini boksov. Med vožnjo po dirkališču je večkrat dosegel tudi najvišjo hitrost 140 kilometrov na uro. Tako je na koncu po dirkališču prevozil še 64,8 kilometra. Če bi vozil umirjeno, pa bi na koncu EQXX lahko še izboljšal rekord.

Poraba na poti je znašala 8,3 kilovatne ure na 100 prevoženih kilometrov, povprečna hitrost je bila 83 kilometrov na uro. Mercedes sicer ni razkril velikosti baterijskega paketa, povedali so le, da ima zmogljivost manjšo od 100 kilovatnih ur. Ta baterijski paket naj bi bil 30 odstotkov lažji in prostorninsko polovico manjši kot tisti, ki je uporabljen v električni limuzini EQS. Pogon je speljan na zadnji kolesni par in masa avtomobila se ustavi pri 1.755 kilogramih.

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz