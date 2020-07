Najdba po 26 letih: Nizozemci iz vode potegnili ukradeni ferrari

Nizozemska policija je v enem izmed kanalov, 26 let po tistem, ko so ga prijavili kot ukradenega, našla pogrešan ferrari mondial.

Potopljeni ferrari so najprej pod vodo naključno odkrili gasilci, ki so na tem mestu izvajali svoje redno usposabljanje. Svoja opažanja so sporočili policiji, ti pa so s pomočjo ministrstva za obrambo iz vode rešili ta dolgo pogrešani avtomobil.

Če ga ne bodo kot celoto prodali muzeju, ga bodo razprodali po sestavnih delih. Foto: De Ooyevaar Autodemontage

Izkazalo se je, da gre za ferrarija mondial iz leta 1986. Leta 1994 so ga na Nizozemskem ukradli, lastniki pa so prijavili njegovo izginotje. Kar 26 let je bil avtomobil skrit v nizozemskem kanalu. Policija ni mogla ugotoviti, kako dolgo je bil dejansko avtomobil pod vodo. V mondialu tudi ni bilo prisotnih dokazov, ki bi omogočili lov za tatovi.

Uit onderzoek is er geen ander misdrijf dan diefstal van de auto boven water gekomen. Diefstal is inmiddels verjaard, auto is volledig doorgeroest en gaat naar de sloop. pic.twitter.com/cMAlxBaxd2 — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) July 10, 2020

Kot celoto ga lahko prodajo le muzeju

Nizozemska policija ne sme prodati avtomobila na javni dražbi. Edina izjema bi bila v primeru, če bi najdeni ferrari romal v katerega izmed avtomobilskih muzejev.

Če tega ne bodo našli, bodo morali mondial razprodati po delih. Po besedah policistov je že zdaj veliko zanimanja tudi za dele. Oglašajo se jim zbiratelji, prav tako tudi tisti navdušenci, ki bi sestavne dele, kot je motor, uporabili kot del pohištva pri notranji opremi.

Ferrari je sicer model mondial izdeloval med leti 1980 in 1993. Poganjal ga je sredinsko postavljeni motor V8, ki je imel delovno prostornino od treh do 3,5 litra. Posebnost avtomobila je bila nekoliko višja streha, tako da je lahko lažje na zadnja sedeža sprejel občasne potnike, najlažje otroke. To je bil zadnji ferrari s sredinsko postavljenim motorjem V8 in zasnovo sedežev dva plus dva.