Najdaljša jedrska podmornica na svetu: to je novo rusko orožje #video

K-329 Belgorod, največjo jedrsko podmornico na svetu, so ob navzočnosti Vladimirja Putina v ladjedelnici Sevmaš v Severodvinsku splavili konec aprila in jo pred kratkim predali v uporabo ruski mornarici. Z izpodrivom 24 tisoč ton za pet tisoč ton presega izpodriv največje podmornice iz razreda Oscar II in je večja kot ameriška podmornica razreda Ohio. Kot pravijo na ruski strani, gre za raziskovalno podmornico, ki lahko izvaja iskalne in reševalne akcije. Ta 184 metrov dolga podmornica je opremljena s šestimi jedrskimi torpedi tipa Pozejdon, na njej je tudi prostor za skrivno manjšo podmornico Lošarik, poganjata pa jo dva jedrska reaktorja OK-650V.

Belgorod je najdaljša podmornica v zgodovini in je daljša (kljub manjšemu izpodrivu) celo od velikanskih podmornic razreda Typhoon, ki so jih izdelovali v času Sovjetske zveze. Izdelava je stekla že davnega leta 1992, a je bil tudi pred tridesetimi leti načrt izdelati podmornico velikosti razreda Oscar II. Tako kot številni projekti je bil tudi ta projekt hitro ustavljen, saj so bili stroški razvoja in izdelave podmornice takšne velikosti preprosto previsoki.

Projekt znova zagnali čez dvajset let

Zaradi naraščajočih napetosti in hitrega razvoja vojaške infrastrukture zahodnega sveta so ruske oblasti odobrile nadaljevanje razvoja podmornice. Leta 2012 so tako nadaljevali delo in že čez šest let se je Putin v enem izmed govorov pohvalil, da Rusija razvija novo napredno orožje, ki so ga poimenovali Pozejdon. S tem je meril na napredne medcelinske jedrske torpede. Kot je razvidno s fotografij, so jih šest vgradili v podmornico Belgorod, ki so jo splavili konec aprila in julija že predali v uporabo ruski mornarici.

Torpedi Pozejdon lahko preplujejo pet tisoč navtičnih milj s hitrostjo med 50 in 100 vozli ter ciljajo tudi kopenske obalne cilje. Ker imajo jedrsko konico so namenjeni napadom predvsem na kopenske cilje. Bolj kot velikansko uničenje z eksplozijo je njihov cilj onesnaženje kopnega s sevanjem, s tem pa posledično onemogočijo poskus povratnega napada. Gre za edino podmornico na svetu, ki ima tako oborožitev, čeprav ruska stran pravi, da gre za raziskovalno podmornico, namenjeno tudi reševanju in iskanju.

Zaradi ojačanega trupa se lahko "parkira" na dno

Za učinkovite reševalne in iskalne akcije Belgorod lahko služi kot matična platforma za manjše raziskovalne podmornice (med njimi tudi za skrivnostno vohunsko podmornico Lošarik) in robotska podvodna vozila. Zaradi tega se številni bojijo odtekanja varnostnih informacij, saj kar 95 odstotkov internetnih podatkov poteka po kablih, do katerih imajo Rusi s takšno podmornico dostop. Kot navajajo nekateri viri, ima Belgorod ojačana spodnja krmila in trup, zato se lahko "parkira" na morsko dno. Pod vodo lahko Belgorod pluje s hitrostjo 32 vozlov, zaradi jedrskega pogona ima neomejen doseg in se lahko potopi do globine enega kilometra.

Torpedo v dolžino meri 24 metrov

Velikanska podmornica lahko vase shrani velikanske torpede. Torpedo razreda Pozejdon namreč v dolžino meri kar 24 metrov in ima premer med 1,5 in dvema metroma. Najožji del je seveda pri bojni konici, a je ta dolga kar štiri metre. Kot navajajo nekateri viri, ima torpedo prostornino okoli sedem kubičnih metrov.