Nov udarec za Evropo: na Renu premalo vode, tovorne ladje stojijo

Ena ključnih rek v Evropi in ekonomska arterija Nemčije je zaradi več tednov trajajoče vročine in pomanjkanja dežja dosegla najnižjo raven v zgodovini. Tovorne ladje zaradi prenizkega vodostaja ne smejo voziti po reki ali pa so naložene le do polovice, da je njihov ugrez manjši. Gre za novo težavo Nemčije in Evrope, ki se pripravljata na recesijo in zimsko pomanjkanje energentov, cene prevoza pa so se zaradi tega v zadnjih tednih povečale tudi za petkrat.

Ren, ki teče od švicarskih Alp do Severnega morja in skozi nemška industrijska središča, je glavna tovorna pot za prevoz številnih surovin, od žitaric in kemikalij do premoga. Prevoz po reki je sicer do določene mere še mogoč, toda številne tovorne ladje naložijo le do tretjine nosilnosti. Vsak dan se v povprečju gladina Rena zniža za štiri centimetre, zato je z vsakim dnem število tovornih ladij, ki še lahko vozijo po reki, manjše. Vse to bo zelo vplivalo tudi na nemško gospodarstvo. Kot ocenjujejo ekonomisti, bi lahko težave v tovornem prometu za več kot pol odstotne točke znižale gospodarsko rast v letošnjem letu.

Pričakujejo se dodatne zamude v proizvodnji

135-metrska tovorna ladja Servia, ki prevaža železno rudo od pristanišča Rotterdam do Duisburga, kjer ima svojo tovarno nemški jeklarski velikan Thyssenkrupp, je bila naložena le med 30 in 40 odstotki njene zmogljivosti. Če bi jo bolj naložili, bi bila velika nevarnost, da bi ladja zadela ob tla. Kot je po koncu vožnje povedal kapitan Servie, so se večkrat dotaknili tal, kljub temu da so ves čas vozili po delu reku, kjer je voda najgloblja. "Normalno imaš pod ladjo več kot dva metra vode, zdaj smo imeli na nekaterih mestih le 40 centimetrov. Na nas je potem, da se prebijemo čez te točke brez dotikov in poškodb ladje," je za Reuters še razložil Peter Claereboets, kapitan Servie.

"Zaradi nizkega vodostaja reke se prostor za plovbo oži, zato smo začeli potovati kot vlaki, v konvoju," je še dodal Claereboets. Nekatere tovorne ladje so zaradi varnosti že prenehale pluti po Renu, zaradi česar nastajajo zastoji v že tako zahtevnih proizvodnih pogojih, ko primanjkuje polprevodnikov, cene surovin pa so šle močno navzgor, zato ekonomisti že svarijo pred prihajajočo recesijo.

Foto: Reuters

Z 20 na 110 evrov za tono

Cene tovornega prevoza od Rotterdama do nemškega mesta Karlsruhe so se z junijskih 20 evrov na tono dvignile na 110 evrov za tono tekočega tovora. Samo v torek je cena poskočila za 16 evrov. Pri bonitetni hiši Moddy's ocenjujejo, da bodo težave na Renu močno povečale stroške predvsem v kemični industriji. Še posebej bodo prizadeta podjetja ob zgornjem toku Rena, kjer bi lahko celo prekinili proizvodnjo. Pri BASF že opozarjajo, da bi lahko prekinili proizvodnjo svojih produktov. Enako slabo se piše premogu, ki je po začetku vojne v Ukrajini zopet postal zelo priljubljen. Ker ga tovorne ladje natovorijo v manjših količinah, bi lahko elektrarne ostale brez te pomembne surovine.

Premog je zopet popularen

Največji nemški uvoznik ruskega plina Uniper je bil prva žrtev energetske krize in nemška vlada ga je s pomočjo finančne injekcije rešila propada. Zdaj pri tem podjetju opozarjajo, da bi lahko njuni dve elektrarni na premog zmanjšali obseg proizvedene električne energije. Gre za dve elektrarni, ki pridelata štiri odstotke vse električne energije s pomočjo premoga. Uvozniki premoga vsak dan upajo na dež in dvig gladine Rene. Povpraševanje po premogu je od začetka vojne v Ukrajini poskočilo in ni videti, da bi se zmanjševalo. Kot je še pojasnil Claereboets, je pred začetkom vojne v Ukrajini ena na deset tovornih ladij prevažala premog, zdaj ga prevaža ena ladja na pet ladij, to število pa se še povečuje. Tudi v Švici se zaradi težav na Renu pospešeno pripravljajo na energetsko krizo, saj so sprostili 245 tisoč kubičnih metrov naftnih rezerv.