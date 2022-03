Najboljši v Evropi? To je prvič uspelo Korejcem.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kia je z električnim EV6 v finalu premagala še šest drugih tekmecev in prvič osvojila naslov Evropski avto leta. Še tretjič je ta laskavi naslov osvojil električni avtomobil, težko pa bi bilo drugače, saj je bil med finalisti edini avtomobil, ki ga poganjajo motorji na notranje zgorevanje, peugeot 308.

Kijin EV6 si je v finalu prislužil 279 točk, kar je bilo dovolj za končno zmagoslavje. Na drugem mestu je končal renault megane e-tech electric z 265 točkami in na tretjem hyundai ioniq 5 z 261 točkami. "Velika čast je zmagati na izboru Evropski avto leta 2022 z EV6, prva nagrada v tem prestižnem izboru za Kio. EV6 je vznemirljiv prikaz tega, kar še prihaja v naši razvijajoči se elektrificirani liniji," je ob razglasitvi rezultatov povedal Jason Jeong, predsednik evropskega dela Kie.

Izločeni glasovi ruskih novinarjev

Na četrtem mestu je pristal peugeot 308 s 191 točkami, sledi škoda enyaq s 185 točkami in ford mustang mach-e s 150 točkami. Na zadnjem mestu med finalisti je pristala cupra born (144 točk). Žirijo sestavlja devet avtomobilskih publikacij iz devetih držav, a tokrat zaradi napada Rusije na Ukrajino niso pri glasovanju upoštevali glasov ruskih članov žirije.

"To je reakcija na ruski napad na Ukrajino. Izključitev ni osebna, ni proti našim članom. Člani ruske žirije niso izključeni iz žirije. Toda njihova volilna pravica je začasno zadržana do spremembe situacije," so zapisali v sporočilu organizacije. "Vsi upamo, da se bo strašna vojna kmalu končala."

Pri žiriji so izpostavili, da bi ob upoštevanju ruskih rezultatov vrstni red ostal enak. Zmagovalec in vsa preostala mesta finalistov bi ostala nespremenjena.