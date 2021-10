Najboljši premijski mali SUV? Dva izzivata tudi Nemce.

Tokrat so na testu audi Q3, BMX X1, mercedes-benz GLA, volvo XC40 in lexus UX.

Tokrat so na testu audi Q3, BMX X1, mercedes-benz GLA, volvo XC40 in lexus UX. Foto: Gašper Pirman

Na tokratnem primerjalnem testu PRIMA pet premijskih kompaktnih športnih terencev. Trije iz Nemčije in po eden s švedskim in japonskim poreklom.

Potem ko smo na zadnjem primerjalnem testu PRIMA med seboj podrobno ocenjevali avtomobile spodnjega srednjega razreda – ford focus je zmagal pred volkswagnom golfom in mazdo 3 – so prišli tokrat na vrsto premijski športni terenci segmenta B.

Tudi tokrat bo potek primerjalnega testa enak kot vselej do zdaj. Vse avtomobile bomo ocenili v različnih segmentih (praktičnost, prostornost, vozne lastnosti, infozabavni sistemi, varnostni sistemi, cena, stroški vzdrževanja in podobno) in tako dobili končnega zmagovalca. Ta je lahko le eden, v posameznih kategorijah pa so se do zdaj vselej izkazali tudi drugi sodelujoči avtomobili: prav ta široka baza podatkov pa je tudi eden izmed glavnih ciljev primerjalnega testa PRIMA.

Na primerjalnem testu pet avtomobilov

Tokrat so na testu audi Q3, BMX X1, mercedes-benz GLA, volvo XC40 in lexus UX. Trije so torej tipični predstavniki nemškega premijskega avtomobilskega trga, ob tem pa sta tu kot alternativi še Volvov in Lexusov avtomobil. Kmalu bo konkurenco v tem razredu dopolnil še DS 4, ki pa ga trenutno na slovenskih cestah še ni.