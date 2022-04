Nagradna igra: podarjamo Super Premium pranje

Reden servis ter uporaba vrhunskih olj, maziv in tekočin za vetrobransko steklo imata pomembno vlogo pri ohranjanju našega avtomobila v odličnem stanju. K temu je treba dodati tudi kakovostno in profesionalno pranje, s katerim poskrbimo, da je naš avtomobil čist in sijoč. Vožnja s čistim in bleščečim avtomobilom nam vzbudi prijetne občutke, hkrati pa je tudi varnejša, zato je pomembno, da poskrbimo za čistočo svojega vozila že danes.

Na bencinskih servisih MOL skrbijo za upravljanje svojih avtopralnic, ki jih redno vzdržujejo. Njihove avtomatske avtopralnice lahko najdete na kar 25 lokacijah po vsej Sloveniji.

Nagradni kviz: podarjamo deset Super Premium pranj Menite, da poznate avtomatske avtopralnice bencinskih servisov MOL? Rešite kratek kviz, preverite svoje znanje in se potegujte za brezplačno pranje svojega jeklenega konjička. Podelili bomo deset Super Premium pranj na izbranih bencinskih servisih MOL po vsej Sloveniji, da bo vaš avtomobil čist in bleščeč.

Izbira programa, prilagojena vašim potrebam

V avtomatskih avtopralnicah na bencinskih servisih MOL se lahko odločate med štirimi različnimi programi pranja svojega avtomobila, ki se razlikujejo glede na vaše potrebe in želje.

Izbirate lahko med standardnimi in premium programi, pri katerih poskrbijo še za nanos polirnega voska. Nego vašega vozila na MOL-u zaupajo kakovostnim čistilom nemškega proizvajalca Kiehl in skrbnemu čiščenju s krtačami.

Da pa boste svojo pot nadaljevali z resnično bleščečim avtomobilom, vam bodo prijazni sodelavci na bencinskih servisih MOL brezplačno pobrisali tudi pragove.

Hitro in preprosto čiščenje

Pogled na umazan avtomobil nas opomni, da je čas, da ga očistimo, vendar v vsakodnevnem hitrem tempu življenja velikokrat nimamo časa, da bi se čiščenja lotili, zato z njim dolgo odlašamo.

Izberite pranje v avtomatskih avtopralnicah na bencinskih servisih MOL. Vaš avtomobil bo čist in bleščeč v samo približno 10 minutah, vi pa si boste medtem lahko privoščili odmor z vrhunsko kavo iz Fresh Corner ponudbe.

Med 1. 4. in 31. 5. 2022 izkoristite 20 odstotkov popusta na Super Premium in Premium pranje v avtomatskih avtopralnicah na bencinskih servisih MOL. Vsi člani programa MOL Loyalty pa boste ob tem prejeli tudi trojne točke.