Nadomestni avto? V teoriji da, v praksi težje

Pred dnevi je v naš spletni nabiralnik prišlo pismo bralca, ki je negodoval nad težavami za pridobitev nadomestnega avtomobila, medtem ko je bil njegov avtomobil na uradnem servisu. Kljub plačanemu polnemu kasku z nadomestnim avtom do njega ni prišel, uradni servis je imel vso floto nadomestnih avtov razporejeno, ob klicu na zavarovalnico pa so odgovornost prevalili na servis. V 14 dneh, kolikor je trajalo popravilo, ni dobil nadomestnega avtomobila, mi pa smo preverili, kako se lahko naslednjič zavarujete pred podobnimi težavami.

Najprej smo poklicali na uradni servis znamke, ki jo je bralec navedel, in res hitro dobili odgovor na naše vprašanje. Vsa nadomestna vozila so zasedena in rezervirana za nekaj mesecev naprej, zato mora kupec nadomestni avto urediti sam preko zavarovalnice. Ko smo poklicali še v nekaj drugih uradnih servisov različnih znamk, smo povsod dobili podoben odgovor. Nadomestnih avtov je malo, v večini so povsod polno zasedeni in le redko bi našli kakšnega, ki je ta trenutek še na voljo za stranke servisa.

Kako do nadomestnega avtomobila?

Če imajo uradni servisi na voljo le določeno število nadomestnih avtomobilov, mora vstopiti v igro zavarovalnica in priskrbeti nadomestni avtomobil. Tudi bralec se je obrnil na svojo zavarovalnico in poklical na njihovo info točko. Kot je pojasnil, je dobil jasen odgovor, da mora avto priskrbeti servis, oni poskrbijo le, da bo račun za najem tega nadomestnega avtomobila plačan. Ker se nam je to seveda zdelo zelo čudno, smo se obrnili za pomoč na dve največji slovenski zavarovalnici – zavarovalnico Triglav in zavarovalnico Sava.

Na naše vprašanje, na kateri strani je odgovornost, da se zagotovi nadomestni avtomobil, in kaj preostane njihovemu naročniku v primeru težav na pooblaščenem servisu, so pri zavarovalnici Triglav odgovorili: "V Zavarovalnici Triglav zavarovancem, ki so po zavarovalnih pogojih upravičeni do nadomestnega vozila, tega tudi zagotovimo. V primerih, ko ima pogodbeni servis razpoložljivo nadomestno vozilo za zavarovanca, nalog za najem vozila izdamo servisu. V primerih, ko pogodbeni servis nima prostega nadomestnega vozila, lahko zavarovanci pokličejo asistenčni center Zavarovalnice Triglav (na telefonsko številko 080 2864). V teh primerih zavarovancem zagotovimo nadomestno vozilo pri enem od pogodbenih 'rent a car' partnerjev naše zavarovalnice, pri čemer organiziramo in krijemo tudi prevoz nadomestnega vozila do zavarovanca."

Kot sta zagotovili zavarovalnici Triglav in Sava se ob primernem zavarovanju potrudijo in stranki uredijo nadomestni avtomobil, če le ta ni na voljo pri pooblaščenem servisu.

Avto bi moral dobiti, le bolj vztrajen bi moral biti

Pri zavarovalnici Sava so podali podoben odgovor kot pri Triglavu. "V Zavarovalnici Sava do zdaj s strani naših zavarovancev nismo prejeli informacij o problemu, ki ga navajate. Prav zaradi tega, da do takšnih težav ne prihaja, imamo v Zavarovalnici Sava (in zato, ker nekateri serviserji ne ponujajo nadomestnih vozil) ob pogodbenih serviserjih, pri katerih oškodovanci popravljajo vozila, sklenjenih več pogodb z drugimi zunanjimi partnerji za najem nadomestnih vozil. Zato svetujemo vsem, da se v primeru, če pri serviserju, kjer popravljajo vozilo, ne morejo dobiti nadomestnega vozila, obrnejo na naše sodelavce, ki bodo uredili nadomestno vozilo. Ker stranke postavljamo v središče našega poslovanja, bomo vedno skušali najti ustrezno rešitev v zadovoljstvo naše stranke," so povedali v Zavarovalnici Sava.

A kot je v našem kasnejšem pogovoru pojasnil, pravzaprav ni vedel, kdo mora priskrbeti nadomestni avto, in navsezadnje ni imel potrpljenja, da bi še naprej izgubljal svoj čas in živce za takšno stvar, ki bi morala biti samoumevno urejena. Zato je izbral polni kasko z vsemi možnostmi, da ne prihaja do takšnih zapletov. Upa, da mu ne bo nikoli več treba uporabiti nadomestnega avta, si je pa v njegovih očeh zavarovalnica naredila precej škode in po koncu zavarovalne premije bo resno pretehtal, ali bo zavarovanje avtomobila zaupal kakšni drugi zavarovalnici.