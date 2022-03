Na slovenske ceste zapeljal še en izjemen ferrari

Prodaja novih avtomobilov je letos v dveh mesecih upadla za dobrih 12 odstotkov, so si pa kupci privoščili tudi nekaj novih športnih in prestižnih avtomobilov. Med temi izstopa predvsem ferrari F8 tributo.

V prvih dveh mesecih so avtomobilski trgovci v Sloveniji prodali 9.618 novih avtomobilov, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. To so podatki za bruto trg, ki vključujejo tudi tako imenovane enodnevne registracije oziroma izvoz v tujino. Prodaja je bila tako 12,7 odstotka slabša kot v prvih dveh mesecih lanskega leta. Februarja je bila prodaja celo 19 odstotkov slabša kot v enakem obdobju lanskega leta.

Najuspešnejše so bile znamke Volkswagen (1.144), Renault (848), Škoda (751), Kia (605), Hyundai (564), Toyota (466), Dacia (478), Opel (372), Peugeot (369) in Citroen (332).

Na slovenske ceste tudi superšportniki

Zanimivi so podatki za razrede prestižnih in športnih avtomobilov. Februarja so tako v Sloveniji registrirali ferrari F8 tributo, ki je slovenski vozni park obogatil že lani. Prav tako so letos v dveh mesecih registrirali šest porschejev 911, deset BMW-jev M4, štiri mercedese AMG, tri audije RS6, pa tudi dve alpine A110.