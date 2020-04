Na mestu tragedije v Genovi zdaj stoji nov viadukt #video

Od tragedije v Genovi je minilo leto in pol, v tem času pa jim je uspelo dokončati konstrukcijo novega viadukta. Tega so postavili na povsem istem mestu, kjer je stal tudi njegov predhodnik. Ogrodje mostu zdaj stoji, preostala gradbena dela pa bodo trajala še nekaj tednov. Most, ki ga je zasnoval Renzo Piano, bodo uradno odprli julija.

Na gradbišču so dela potekala tudi v času epidemije s koronavirusom covid-19. Nekaj delavcev je bilo z njim tudi okuženih, a so jih poslali v karanteno, nemoteno delo pa na drugi strani zagotavljali s preventivnimi ukrepi.

Foto: Reuters

4. avgusta 2018. Malo po enajsti uri dopoldne je to italijansko mesto zajelo močno deževje. Vreme se je slabšalo iz minute v minuto, prav tako vidljivost na glavnih prometnicah. Most Ponte Morandi, 51-letni spomenik italijanskega arhitekturnega in inženirskega znanja, ni bil izjema.Vse močnejši dež, strele iz nevihtnih oblakov in gosta megla so ga zajeli in prisilili voznike, da so na njem upočasnjevali vožnjo. Ob 11. uri in 35 minut so prebivalci ulice Porro tik pod mostom zaslišali zamolklo bobnenje. Nato so očividci skozi dežne kaplje že gledali prizor, ki mu kar niso mogli verjeti.V pol minute je del mostu izginil, skupaj z njim pa tudi več avtomobilov, kombijev in tovornjakov. Zgodila se je tragedija, ki je pretresla javnost in tudi strokovne kroge. V nesreči je umrlo 43 ljudi, kar šeststo so jih morali izseliti.Čeprav je bil leta 1967 most zgrajen z modernimi in naprednimi tehnikami, je skrival več pomanjkljivosti. Pri gradnji so zapostavljali pomen rasti prometne obremenjenosti, enako tudi vpliva podnebja in onesnaženja na stanje mostu.Ta je slovel po jeklenih žicah, ki so jih obdali v predhodno armiran beton. Imel je tudi manj tako imenovanih stranskih zateg. S temi rešitvami so lahko zmanjšali potrebo po jeklu, ki ga takrat v Italiji ni bilo v obilju. V beton skrite jeklenice je bilo težko nadzirati. Tudi inženir Morandi je bil deset let po odprtju presenečen, kako hitro sol v zraku in onesnaženje škodujeta stanju mosta in kako hitro ga razjeda korozija. Rja je slabila beton in iz leta v leto je bil ta strukturno šibkejši.