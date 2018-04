Na Hrvaškem razkrili skrivnost: Mercedesov tekmec tesli S

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vozniški prostor prenovljenega mercedes-benza razreda S. Foto: Gašper Pirman

Do leta 2022 iz Daimlerja deset najboljših električnih avtomobilov

Mercedes-Benz pripravlja podznamko električnih vozil EQ, kjer so že predstavili koncepta crossoverja in kombilimuzine. Dieter Zetsche, predsednik Daimlerja, je v Dalmaciji napovedal še tretji model s trenutnim imenom EQ S. To bo električna limuzina za razred, ki bi bil primerljiv z obstoječim razredom S, je poročal Autonews Europe. Tak avtomobil bi bil tudi odgovor na teslo S, ki je lani v Evropi prepričal več kupcev kot Mercedes-Benzov razred S.

Do leta 2022 želi Daimler predstaviti 10 popolnoma električnih vozil. Tem bodo dodali tudi priljučne hibride, vsak mercedes-benz pa bo kmalu elektrificiran. Klasični modeli z bencinskim ali dizelskim motorjem bodo namreč imeli sistem 48-voltne napetosti.