Na Češkem zagorela tovarna delov za avtomobile #video

Do požara je prišlo v tovarni podjetja Novares v mestu Zebrak, kjer je zagorela tako proizvodnja kot skladšče. Novares je proizvajalec plastičnih delov za različne avtomobilske znamke, gre pa za podjetje v francoski lasti. Lani so imeli 1,2 milijarde evrov prometa, v povprečju pa so njihovi izdelki globalno vgrajeni v vsak tretji novi avtomobil. Skupno so prisotni v 22 državah in imajo 38 proizvodnih tovarn.

Ker zaradi požara niso mogli dostaviti novih delov, je morala začasno proizvodnjo avtomobilov na Češkem zaustaviti Toyota. Po besedah njihovih predstavnikov bo to vplivalo na proizvodne cilje, podrobneje pa nastalega položaja še niso komentirali.

Koliko bodo težave s proizvodnjo vplivale na Toyotin prodajni izkupiček?

Toyota ima svojo češko tovarno v mestu Kolin, približno 60 kilometrov vzhodno od Prage. Tam izdelujejo yarisa in malčka ayga X. Lani so v tej tovarni proizvodnjo vozil povečali za več kot tretjino na 202 tisoč avtomobilov. Od februarja naprej so v tovarni izdelali po tisoč avtomobilov na dan.

Toyota je sicer v prvem polletju bila druga najuspešnejša znamka avtomobilov v Evropi. V prvih šestih mesecih so po podatkih družbe JATO Dynamics prodali 417 tisoč avtomobilov. Za primerjavo - vodilni Volkswagen jih je dostavil 694 tisoč, tretji Audi pa 374 tisoč.

Yaris je bil z 84 tisoč prodanimi modeli v prvem polletju enajsti najuspešnejši avtomobil v Evropi.