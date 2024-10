Med gosti so se sprehajali tudi Teslini roboti, ki so jim mešali pijače. Foto: Reuters Na Teslinem resda spektakularnem dogodku v studiu Warner Bross v Los Angelesu se je zgodilo pričakovano. Elon Musk je pompozno razkril nov Teslin avtomobil (oziroma dva, če upoštevamo še robovan), ki pa je drastičen produkt za dokaj tvegano napoved bližnje avtomobilske prihodnosti.

Samovozeči taksiji sicer niso predmet znanstvene fantastike – v ZDA in na Kitajskem jih v nekaterih mestih tudi že uporabljajo. Tesla se je morala v razvoju teh vozil priključiti tako ameriškim (Google, General Motors) kot predvsem vodilnim kitajskim proizvajalcem, saj bi lahko v nasprotnem primeru zamudila pomemben vlak. V velikih mestih lahko robotaksiji dokaj hitro postanejo realna prihodnost.

Elon Musk vse stavi na masovno proizvodnjo cybercaba. Foto: Reuters

Na predstavitvi je Musk veliko obljubil – cybercaba naj bi začeli izdelovati pred letom 2027, stal bo okrog 30 tisoč dolarjev in sploh ne bo imel vtičnice za polnjenje. Pripravljen bo za induktivno polnjenje. Imel bo dvoje vrat, dva sedeža, notranjost pa bo brez volana in pedalk. To je torej avtomobil, ki ga lastnik ne bo mogel več voziti. Glavni izziv bo pripraviti tak avtomobil za najbolj masovno proizvodnjo pri Tesli do zdaj – tako stroškovno kot regulativno. Samovozeča vozila bodo v tem desetletju resničnost le v redkih mestih. Musk je očitno pokazal premalo konkretnih podrobnosti in podatkov.

Investitorji so želeli podatke o rešitvah za aktualne Tesline prodajne težave. Prodaja sloni na dveh že več let znanih modelih 3 in Y. Ker slednji letos še ni dobil prenove, je prodaja pričakovano padla. Lani je bila rekordna in morda celo nadpovprečno (nerealno) dobra, saj je bil model Y najbolje prodajani avtomobil na svetu. O Teslinem poceni malčku s ceno okrog 25 tisoč dolarjev ni več ne duha ne sluha – njegove napovedi je zamenjala Muskova vizija samovozečih avtomobilov.

Tesla je lani prodala rekordnih 1,8 milijona avtomobilov. Če bi želeli letos preseči to število, bi morali v zadnjem četrtletju na ceste spraviti rekordnih 516 tisoč avtomobilov.

Padec delnice za skoraj devet odstotkov

Vrednost Tesline delnice je rekordno vrednost dosegla leta 2021. Nato je postopno padala, letos pa od aprila vendarle spet zrasla za 30 odstotkov. V zadnjih 12 mesecih je vrednost delnice padla za 12 odstotkov. Takoj po četrtkovem Muskovem šovu v Los Angelesu je močno padla – na dan po predstavitvi je bila skoraj devet odstotkov nižja.