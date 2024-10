Tesla bo s proizvodnjo cybercaba predvidoma začela pred letom 2027. Foto: Tesla

Elon Musk in Tesla sta danes zgodaj zjutraj po evropskem času razkrila svoj nov avtomobil cybercab, ki pa nima volana in prav tako ne pedal za upravljanje.

Vrata se odpirajo navzgor, podobno kot v Teslinemu modelu X. Posebnost je tudi predstavitev induktivnega polnjenja baterije, saj vsaj predstavljeni prototip nima klasične polnilne vtičnice. Za upravljanje uporablja kamere in umetno inteligenco.

Proizvodnjo bodo po Muskovih besedah začeli “pred letom 2027”, mogoče pa ga bo tudi kupiti - stal naj bi 30 tisoč ameriških dolarjev. Smisel lastništva takega vozila bi bil tudi v souporabi in s tem nižjih lastniških stroških, saj bi lahko lastnik vozila prejel plačilo za obdobje, ko bi se z avtomobilom peljal nekdo drug.

BREAKING: Here is the first look at Tesla’s Cybercab.



IT LOOKS SICK IN PERSON!! pic.twitter.com/V2rkKsjNqz — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 11, 2024

Cybercab - prvi pogled v notranjost

Foto: Tesla

Foto: Tesla

Poleg avtomobila brez volana tudi samodejni “avtobus”

Dogodek so pripravili v filskem studiu Warner Bross v Los Angelesu, kjer so pripravili mestno ulično sceno za prikaz samodejne vožnje tako imenovanega robotaxija. Muska je tako vozilo pripeljalo do odra, kot dodatek pa je tja nato z gosti pripeljal tudi samodejno vozeči “shuttle” z nazivom robovan. Medtem ko je cybercab namenjen dvema osebama, lahko robovan pelje do 20 ljudi.

“Prihodnost naj bo videti kot prihodnost,” je dejal Musk in s tem pokazal na futurističen videz tega vozila.

Teslin dogodek je prek družbenega omrežja X (nekdanji Twitter) spremljalo več kot 3,5 milijona ljudi. Nekateri analitiki so ga v napovedih primerjali celo z Applovim lansiranjem prvega iPhona leta 2007, ko je svet dobil mobilne telefone brez gumbov. Ali se bo Teslino (Muskovo) popolno tveganje s samodejno vozečo tehniko dolgoročno uresničnilo, bo pokazal čas. Že v prihodnjih dneh bo prve odzive pokazala vrednost Tesline delnice, saj so današnji dogodek nestrpno pričakovali tudi njihovi investitorji.

Foto: Tesla

Brez obljube o cenejšem klasičnem avtomobilu z volanom

Razkritja vezana na robocab, robovan in nadgradnjo Teslinega robota tesla bot so pričakovano futuristična in niso vezana na realno Teslino ponudbo s konkretnimi klasičnimi avtomobili za drugo polovico tega desetletja. Tako (pričakovano) ni bilo podatkov o morebitnih namerah Američanov, da izdelajo nov manjši električni avtomobil, ki bi z nižjo ceno sodil pod trenutni model 3.

Teslin robotaksi kot odgovor na konkurenco iz ZDA in predvsem Kitajske

Samodejni robotaksiji sicer v nekaterih mestih v ZDA in na Kitajskem že postajajo realnost, v Evropi pa so regulative na tem področju še zelo zakrnele. Robotaksije v ZDA v testnih območjih razvijata tako Google kot General Motors, predvsem pa več proizvajalcev na Kitajskem. Prototip samodejnega taksija so razkrili tudi že pri hrvaškem Rimcu. Uporaba takih vozil bi lahko relativno kmalu postala realnost v velikih mestih s predhodnim mapiranjem ulic, veliko zahtevnejši pa bo dolgoročno prehod samodejno vozečih avtomobilov na klasične ceste.