Mokre sanje diktatorjev: predelani rolls-royce presežkov #foto

Podjetje iz Münchna lahko naročniku predela že tako prestižnega in ekskluzivnega rolls-roycea phantoma in mu medosje podaljša na 4,8 metra. Popolno udobje, razkošje in neprebojna zaščita je namenjena najbolj petičnim naročnikom. Cena za vozilo znaša tri milijone evrov.