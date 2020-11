Minister: Na tem odseku tovornjaki ne bodo smeli več prehitevati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na primorski avtocesti bo prehitevanje težkim tovornjakom dovoljeno le na odsekih, kjer so trije vozni pasovi, je pojasnil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Z začetkom prihodnjega leta bo na avtocesti od Šentilja do Kopra težkim tovornim vozilom v dnevnem času prepovedano prehitevati, je danes na Facebooku zapisal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Prehitevanje bo težkim tovornjakom tako dovoljeno le na odsekih, kjer so trije vozni pasovi.

"Skupaj z Darsom smo se odločili, da bomo z začetkom prihodnjega leta na avtocesti A1 (od Šentilja do Kopra) tovornim vozilom, ki so težja od 7,5 tone, v dnevnem času prepovedali prehitevanje. Tako bomo zagotovili boljšo pretočnost in večjo varnost," je na družbenem omrežju Facebook zapisal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Podrobnosti po poročanju STA niso znane, je pa bila pobuda za prepoved prehitevanja tovornjakov podana že v preteklosti. Na Darsu sicer pojasnjujejo, da na avtocesti A1, ki je najbolj obremenjena s tovornim prometom, že zdaj na nekaterih odsekih velja, da tovornjaki ne smejo prehitevati ob jutranji in popoldanski prometni konici.

Ob tem je prehitevanje za tovornjake popolnoma prepovedano v predorih in razcepih ter tudi na nekaterih mestnih obvoznicah. Odseki, kjer je že zdaj ob prometnih konicah prepovedano prehitevanje, so označeni s prometno signalizacijo, nadzor nad kršitvami pa izvaja policija. Globa za kršitelje znaša 300 evrov, poroča STA.