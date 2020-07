Mimoidoči priteče, brca v steklo in jih reši smrti #video

Do prometne nesreče je prišlo na Kitajskem, kjer je na avtocesti kombi nenadoma sunkovito zaneslo v desno stran. Zato se je prevrnil, ob tem pa se je vnelo še razlito olje in kombi so kmalu zajeli ognjeni zublji.

Rešile so jih brce očividca in razbito steklo

Potniki samostojno niso mogli izstopiti in so bili v vozilu ujeti. Eden med njimi je neuspešno poskušal odpreti vrata. Dogodek bi se najbrž končal tragično, če ne bi na pomoč priskočil očividec nesreče. Ta je pritekel h kombiju, brcal v vetrobransko steklo in ga razbil. Nato so potniki vendarle lahko odstranili steklo in pobegnili na varno.

Gasilci so na prizorišče nesreče prispeli po 14 minutah in začeli krotiti požar. Do takrat je bil kombi že povsem uničen.

Pred dobrimi sedmimi leti je na podoben način življenje rešil slovenski prostovoljni gasilec Andrej Mrak. Foto: Siol.net

Do podobnega primera je pred leti prišlo tudi v Luciji pri Portorožu. Tudi takrat je eno izmed vozil, udeleženo v prometni nesreči, zajel ogenj. Blizu je bil prostovoljni gasilec Andrej Mrak, ki je z lastnim gasilnim aparatom iz vozila razbil steklo in omogočil rešitev potnice. Za svoje dejanje si je tisto leto prislužil tudi nagrado za hrabrost s strani slovenske policije.