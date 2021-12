Mercedes z rekordno nagrado za zaposlene v Nemčiji

Upravna odbora in svet delavcev pri obeh podjetjih sta se dogovorila, da se leta 2022 približno sto tisoč zaposlenim v Nemčiji izplača šest tisoč evrov nagrade. S tem se želijo zahvaliti zaposlenim za dobro delo v letu, ki ga niso pestile le težave, povezane z epidemijo, temveč tudi težave zaradi pomanjkanja polprevodnikov. Pri Daimlerju sicer še niso razkrili finančnih rezultatov za leto 2021, a so bili, kot pravijo, zelo dobri, posledično pa lahko bogato nagradijo zaposlene.

Rekordna nagrada za zaposlene

"Neverjeten razvoj našega podjetja je ekipni dosežek. Z vsem srcem bi se rada zahvalila vsem kolegom, ki so z neverjetno predanostjo prispevali k temu dosežku. Lansko leto ni bilo lahko, zato sem presrečna, da lahko nagradimo naše zaposlene z rekordnim deležem od zaslužka," je ob tej priložnosti povedala Sabine Kohleisen, članica upravnega odbora Daimler AG in Mercedes-Benz AG, odgovorna za kadre in direktorica za delovna razmerja pri obeh podjetjih.

Daimler že vrsto let del zaslužka nameni svojim zaposlenim, a tako velikega bonusa niso dobili še nikoli. "To je pravo sporočilo za zaposlene po turbulentnem letu, ki so ga krojili epidemija, kriza s polprevodniki in posledično krajši delovni dnevi ter delo od doma. Naši zaposleni so ključni za uspeh našega podjetja, zato je edino pošteno, da jih nagradimo z rekordnim deležem od dobička za njihovo požrtvovalno predanost. V imenu sveta delavcev bi si jim rad zahvalil za to neverjetno zavezanost v letu 2021," pa je zaposlene pohvalil Ergun Lümali, predsednik sveta delavcev družb Daimler AG in Mercedes-Benz AG.