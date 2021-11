Mercedes prevzel podjetje in dobil novo tehnologijo

Mercedes bo v svoji tovarni v Berlinu začel izdelovati visoko zmogljive "aksialne" elektromotorje. Tehnologijo za to vrsto elektromotorjev so pridobili s prevzemom podjetja YASA.

Pri Mercedesu so podjetje YASA iz Velike Britanije kupili letos poleti, s prevzemom pa so pridobili dostop do tehnologij za izdelavo novih elektromotorjev z aksialnim magnetnim pretokom. Ta naj bi ponujali 30 odstotkov več navora kot običajni radialni elektromotorji. Za 80 odstotkov je tudi zmanjšana masa železnega statorja, zato ima za 30 odstotkov večjo gostoto moči in doseg električnega avtomobila poveča za pet odstotkov.

Zgradili bodo sodoben razvojni center

Mercedes v Berlinu že izdeluje elektromotorje, vendar za vozila, ki so namenjena masovni prodaji. V njih je mogoče inteligentno integrirati pogonsko elektroniko in jih uporabljajo tudi pri najnovejšem modelu EQS. Ob tovarni bodo zgradili tudi razvojni center, kjer bodo testirali in raziskovali uporabo programskih rešitev MO360. V prihodnjem letu bodo zagnali številne edinstvene projekte, zato bo Berlin postal središče za digitalizacijo za globalno proizvodno linijo ter bo podpiral vse nove programske rešitve oziroma nove aplikacije.

S posebnimi programi bodo iskali zaposlene na globalni ravni, s fleksibilno platformo pa bodo ponudili nove kvalifikacijske standarde ter ustvarjali različne zaposlitvene profile. Celoten projekt je del dogovora s sindikati, ki so zahtevali prekvalifikacijo obstoječih delavcev. Obenem so želeli izkoristiti priložnost za naravno fluktuacijo zaposlenih za lažji prehod s tradicionalnih pogonskih enot na proizvodnjo električnih pogonskih enot.

Z novim elektromotorjem želijo izboljšati navor in moč ter obenem podaljšati doseg avtomobila. Foto: Mercedes-Benz