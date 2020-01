Meje se podirajo: avtomobil je izdelal celo Sony

Foto: SONY

V razvoj avtonomnega električnega avtomobila se je po Applu in Googlu podal še en tehnološki gigant. Povsem nepričakovano je svojo vizijo mobilnosti prihodnosti predstavil Sony. Koncept vision S ni le predstavitev novih avtonomnih tehnologij, temveč je v celoti gledano vizualno zelo prepričljiv izdelek, ki z eleganco in smiselno podobo zasenči marsikateri model uveljavljenih proizvajalcev avtomobilov.

Za pomoč so priskočili številni tehnološki veljaki

Podjetje iz Tokia je v prvi vrsti koncept predstavilo le zato, da so lahko pokazali, kaj imajo ponuditi pri avtonomnih tehnologijah. Foto: SONY Koncept so izdelali v sodelovanju z nekaterimi velikimi imeni v industriji. Svoje znanje so primaknili pri Nvidii, Continental, Bosch, ZF in Qualcomm. Posledično je vision S opremljen s 33 različnimi senzorji, ki ne zaznavajo stvari le izven avtomobila, ampak imajo vpliv tudi v notranjosti.

Pri Sonyju so glede tehničnih podatkov precej skrivnostni. Koncept poganjata dva elektromotorja z 200 kilovati, zato doseže maksimalno hitrost 240 kilometrov in pospeši do stotice v 4,8 sekunde. Žal ni nobenih informacij glede vgrajene baterije, dosega in hitrosti polnjenja.

V notranjosti v ospredju ogromen zaslon

Pogled na dolg in ozek zaslon, ki se razteza čez celotno armaturno ploščo, spominja na tistega iz honde E. Pri Sonyju so ga raztegnili povsem do robov armaturne plošče, zato se na skrajnih kotih prikazuje slika iz vzvratnih kamer. Z zvočniki, vgrajenimi v sedeže, so ustvarili 360-stopinjski zvočni sistem.

Pri proizvodnji ter razvoju električne arhitekture so jim pomagali pri Magni Steyr. Slednji že izdelujejo toyoto supro, BMW Z4 in mercedesov razred G. Kljub številnim sodelovanjem in čudovitemu konceptu pa za zdaj še ni uradno znano, ali bo koncept kdaj zapeljal v serijsko proizvodnjo. Za zdaj je največ možnosti, da se bo z njim mogoče voziti v igri Gran Turismo Sport.

