Maraton merjenja hitrosti: zmagovalec z 200 km/h po hitri cesti

Novogoriški policisti so še pred današnjim napovedanim maratonom merjenja hitrosti že v torek začeli poostren nadzor hitrosti. Na hitri cesti Vrtojba-Razdrto so ujeli kar pet kršiteljev, ki so na cesti, kjer je največja dovoljena hitrost 110 kilometrov na uro, to prekoračili za več kot 50 kilometrov na uro. Izstopal je voznik, ki je peljal kar 200 kilometrov na uro.

Kljub opozorilom o poostrenem nadzoru številne kršitve

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je med omenjenimi vozniki s prehitro vožnjo izstopal 47-letnik, ki so mu na Maraton merjenja hitrosti po slovenskih cestah bo trajal še do jutri, ko bo več kot 200 policistov na 629 lokacijah merilo hitrost vožnje. Foto: Siol.net odseku med Selom in Vogrskim izmerili hitrost 200 kilometrov na uro. Zoper vse kršitelje so policisti ustrezno ukrepali in jim izdali plačilne naloge zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa.

Prekoračitev hitrosti namreč predstavlja enega najpogostejših vzrokov prometnih nesreč. S takšnimi aktivnostmi želi policija okrepiti zavedanje, da bi morali biti bolj pozorni na predpisane omejitve hitrosti, hitrost vožnje pa vselej prilagoditi razmeram na cesti in svojim vozniškim sposobnostim.

S tovrstnimi nadzori želijo dolgoročno vplivati na voznike, da bi spremenili svoj slog vožnje, tako da bi vozili čim bolj defenzivno in umirjeno ter da bi bili bolj pozorni na šibkejše udeležence v prometu.

Prav danes se je po vsej državi začel dvodnevni policijski maraton nadzora hitrosti. Več kot 200 policistov na 629 lokacijah po državi meri hitrost vožnje, a vozniki lahko pričakujejo tudi dodatne policijske kontrole na drugih lokacijah.