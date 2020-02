MAN po dvajsetih letih z novim kamionom: kaj prinaša? #foto

V svetu tovornjakov čas teče nekoliko počasneje kot v avtomobilskem svetu, kjer na vsakih nekaj let osvežijo aktualni model in po približno sedmih letih že pripravijo novo generacijo. MAN je svojo paradno linijo tovornjakov TGX prvič po dvajsetih letih opremil z oznako nova generacija ter tovornjak z novimi motorji, napredno potniško kabino in obširno tehnološko nadgradnjo pripravil na nove ultramaratonske podvige.

TGX je nadgradnja zadnjega modela TGA, ki je bil prvič predstavljen na prelomu tisočletja. Spremembe v tovornem prometu so neizbežne, saj se bo v Evropi v prihodnjih dvajsetih letih obseg prevozov povečal za dodatnih štirideset odstotkov. Hkrati na vrata proizvajalcev trkajo tudi zakonodajalci, ki od njih zahtevajo znižanje izpustov CO2 za petnajst odstotkov do leta 2025 oziroma za dodatnih trideset odstotkov do leta 2030.

Po dvajsetih letih je družina TGX le vstopila v novo generacijo. Foto: MAN

Motorje so predstavili že lani

Pri MAN so svoj najpomembnejši in najbolje prodajan motor D26 predstavili že lani. Dizelski 12,4-litrski šestvaljnik z emisijskim Vsi motorji imajo oznako Euro 6d, najbolje prodajani D26 pa v povprečju porabi osem odstotkov goriva manj. Foto: MAN standardom Euro 6d je od predhodnika lažji za 70 kilogramov, porabi do osem odstotkov manj goriva in ima celoten navor na voljo že od 930 vrtljajev na minuto. D26 je na voljo v treh izvedenkah s 320, 350 in 380 kilovati. V motorni paleti je še šibkejši, vendar povsem prenovljeni D15. Ta kompakten motor z 245, 270 in 300 kilovati je od predhodnika D20 lažji za 230 kilogramov in že dosega emisijski standard Euro 6d. Na vrhu motorne ponudbe je D38 s 400 in 450 kilovati.

Kot pravijo Nemci, so v razvoj nove generacije vključili 2.100 zaposlenih, ki so porabili 167 tisoč delovnih ur, napisali 2,8 milijona programske kode in prevozili štiri milijone testnih kilometrov.

Spočit voznik je bolj varen voznik

Voznikova kabina je zdaj razdeljena na dva nivoja, kar izboljša vsakodnevno upravljanje kamiona. Vsa nujno potrebna stikala so na dosegu voznikovih rok, zasloni so obrnjeni nekoliko bolj k vozniku in pomaknjeni bolj stran od voznika. Povsem nova je tudi ročica menjalnika, ki je zdaj postavljena na desno stran, za volanski obroč.

Kupec se lahko odloči tudi za opcijsko digitalno armaturno ploščo, ki jo sestavljajo 12,3-palčni digitalni merilniki in osrednji digitalni zaslon. Na njem so vedno izpisane vse pomembne funkcije, večopravilno enoto pa se upravlja prek vrtljivega stikala.

Digitalizirana notranjost je usmerjena k vozniku in skrbi za manjšo utrujenost ter večjo pozornost voznika. Foto: MAN

Ročica samodejnega menjalnika je zdaj nameščena na desni strani, za volanskim obročem. Foto: MAN

Večopravilno enoto se upravlja prek vrtljivega stikala. Foto: MAN