Makadamski šov v Anhovem in prva zmaga navdušenega alpinista #foto

Makadamske avtomobilske dirke so v Sloveniji izjemno redke, zato je bila organizacija Alpacem reli showa v kamnolomu Anhovo zanimiva popestritev tako imenovane “mrtve” sezone. Prireditev v organizaciji AMD Gorica je na zanimivo progo privabila 43 posadk oziroma voznikov, ki so v nedeljo po trikrat prevozili nekaj več kot deset kilometrov dolgo hitrostno preizkušnjo.

V tesnem razpletu se je zmage veselil Ivan Hrženjak s sovoznikom Rokom Gomizeljem (hyundai i20 rally2), ki je prvič nastopil s svojim novim dirkalnikom. Hrženjakov dirkalnik je ena izmed že napovedanih novosti razreda Rally2 na slovenskih cestah, ekipa Servis Podlesnik Rally Sport pa ima zdaj pri sebi že tri nove Hyundaijeve avtomobile.

Foto: Ervin Kordič

Foto: Ervin Kordič

Tesen razplet na vrhu

Hrženjak je na prvi hitrostni preizkušnji za Italijanom Federicom Laurencichem (škoda fabia rally2) zaostal 0,2 sekunde, na drugi je bil ravno toliko hitrejši Slovenec, v odločilni tretji vožnji pa je Hrženjak še stopnjeval hitrost in Italijana ugnal za 2,5 sekunde. Nekdanji tekmovalni motorist in navdušen alpinist, ki želi kmalu naskočiti tudi svoj prvi osemtisočak, je tako dosegel svojo prvo avtomobilsko zmago.

Tretji je bil voznik avtokrosa Tom Nemarnik (semog), ki v svojem crosskartu ni imel sovoznika in je za Hrženjakom zaostal 54 sekund. Med Slovenci je bil v prvi deseterici še Klemen Zupan (Can Am maverick, sovoznica Rebeka Kobal), prav tako pa tudi posadka Sašo Plesničar - Luka Kompara (opel astra).

Plesničar je zmagal v razredu 2, v razredu 3 je bil na vrhu Igor Cotič (seat ibiza, sovoznik Žiga Carli), v razredu 5 pa Jan Mrevlje (honda civic, sovoznik Manuel Šavli).

Alpacem reli show je uspešno zaključilo 32 posadk oziroma posamičnih voznikov.

Foto: Ervin Kordič

Foto: Ervin Kordič

Foto: Ervin Kordič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič