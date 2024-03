Letos slovo klasičnega megana, tale najbolj praktičen uspešno naprej

Foto: Gregor Pavšič Megane je od sredine devetdesetih let eno najbolj prepoznavnih in razširjenih avtomobilskih imen. Bil je športnik, in to celo na tekmovanjih, kar se pri Renaultu, kjer jim je tradicionalno bolj dišala formula ena kot reli, ni zgodilo zelo pogosto. Bil pa je predvsem ljudsko dostopen avtomobil, racionalna kombilimuzina v dolgo prevladujočem avtomobilskem segmentu v Evropi. Vse to se danes bere z veliko mero nostalgije. Najrazličnejši športni terenci in križanci so zarezali v tradicionalne razrede in na obrobje zgodovine potisnili tudi klasičnega megana.

Palec gor: prostorski izkoristek, sveža oblika, majhno doplačilo za polni hibrid

Palec dol: stara zasnova, dokaj glasen motor, ni odprtine v zadnjih sedežih

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Ta se s cest kot kombilimuzina in karavan letos poslavlja, njegov naslednik – tehnično z njim nima veliko skupnega, saj izhaja z nove platforme – je električni. Ostaja pa za zdaj še vedno tradicionalni megan s klasičnimi motorji v izvedbi conquest. Ta avtomobil ima korejske korenine in po zasnovi ni najnovejši, toda danes velja za enega najbolj praktičnih meganov vseh časov.

Conquest je namreč oblikovno zelo učinkovito združil poteze več karoserijskih oblik. Začel je pri limuzini, a zasnova ima pridih kupeja, prav tako je to s petimi vrati kombilimuzina. Še posebej od strani je videti tudi kot blagi križanec. Čeprav megane conquest ni najnovejši avtomobil, je zaradi mešanja različnih oblikovalskih pristopov pri izpopolnjevanju avtomobilske arhitekture ostal na pogled povsem moderen. V praksi namreč ponuja zanimiv kompromis za tistega, ki klasičnega športnega terenca ne želi, vseeno pa bi za odtenek nadgradil uporabnost svoje kombilimuzine.

Foto: Gregor Pavšič

Sedenje spredaj je znano že iz večine primerljivih renaultov. To velja tako za sam volanski obroč kot tudi sredinsko konzolo, ki je podobna kot v cliu ali capturju. Prostornost spredaj je dobra, vsaj v najvišjem paketu opreme lahko pohvalimo tudi dodatek nekaterih boljših materialov.

Bistvo conquesta pa je vendarle na zadnjih sedežih in v prtljažniku, kjer ima proti kombilimuzinskemu "pokojnemu" meganu največ prednosti. Zadaj se sedi zelo udobno, veliko je prostora, prav tako se na široko odpirajo zadnja vrata in tega bodo še kako veseli potniki za zadnjo klop. Na primer starši z otroki, enako tudi starejši. Dostop do zadnje klopi je pohvalno preprost.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Kupejevsko navdihnjena kombilimuzina je videti sveže in moderno

Prtljažnik je prav tako zelo prostoren in zagotovo pomeni nadgradnjo tistega, kar bi nudili prtljažniki v klasičnih kombilimuzinah. Osnovna prostornina prtljažnika v testnem avtomobilu je bila 513 litrov, to pa je mogoče povečati do skoraj 1.300 litrov (1.296 litrov).

Testni primerek conquesta je bil tudi videti privlačno, od strani, kot že rečeno, povsem moderno. Stal je na 19-palčnih platiščih, ki so del najvišjega paketa opreme Alpine. Ta je s prenovo conquesta postala novost v ponudbi, ki jo zdaj pri Renaultu za ta model omejujejo le še na tri pakete opreme.

Bi doplačali 1.200 evrov za polni hibrid?

Za pogon v testnem avtomobilu je skrbel blagi hibrid, kjer je osnova 1,3-litrski bencinski motor z močjo 116 kilovatov oziroma 160 "konjev". Za prenos moči na pogonski sprednji kolesi je skrbel sedemstopenjski samodejni menjalnik EDC. Ta megane je na voljo tudi kot polni hibrid, ki ima kapaciteto baterije večjo za približno eno kilovatno uro in bolje poudarja električni način vožnje ter predvsem v mestu in na podeželju tudi učinkoviteje niža porabo goriva.

Blagi hibrid sicer dobro opravi svoje naloge, čeprav je 1,3 tone vozila kar zajeten zalogaj tudi za razpoložljivih 160 "konjev". Poraba se navadno med obema tipoma hibrida razlikuje vsaj od enega do dveh litrov, zato bi bilo tudi pri meganu conquest dobro razmisliti o izbiri polnega hibrida. Razlika v ceni je 1.200 evrov. Polni hibrid je bil lani tudi najpogosteje izbran pogon pri tem avtomobilu na evropski ravni.

Racionalen nakup za dobrih 30 tisočakov

Megane conquest se v Sloveniji začne prodajati pri nekaj več kot 26 tisočakih, za polni hibrid pa bi bilo treba v srednjem paketu opreme odšteti vsaj 30 tisočakov. Nekaj tisočakov nad to mejo – testni conquest je v najvišjem paketu opreme in z nekaj popusta stal 33.990 evrov – je zato dober primer racionalnega avtomobila v času pred elektrificirano dobo.

Novodobni megane je v njo že zapeljal kot eden od zastavonoš Renaultove strategije, a del te so tudi hibridno elektrificirani avtomobili za to in morda tudi še za naslednje desetletje. Po zaslugi conquesta tudi ime megane v povezavi s klasičnimi motorji ne bo izumrlo. Navsezadnje so jih do prenove prodali 163 tisoč (240 tisoč ob upoštevanju korejskega modela samsung XM3). Lani se je v Sloveniji za conquesta odločilo 390 kupcev.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič