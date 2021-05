Letos jih v Slovenijo pride 180: na cesti jo boste opazili #foto

Dober mesec po pričetku prodaje prenovljene kone pri nas je na vrsto prišla še električna različica. Kona electric je ob prenovi obdržala enak pogonski sklop, kjer sta na voljo dve bateriji z zmogljivostjo 39,2 in 64 kilovatnih ur, a je dobiva nov videz s posodobljeno potniško kabino. V treh letih so pri nas prodali 257 avtov, a na račun boljših dobavnih rokov in posodobljenega modela želijo do konca letošnjega leta prodati kar 180 avtov. Cena se pri manjši bateriji prične pri 36 tisoč evrih oziroma pri 41 tisoč evrih za večjo baterijo brez upoštevanih popustov in eko subvencije.

Hyundai je z vrsto nadgradenj pomladil enega svojih najuspešnejših modelov. V treh letih so jih na globalni ravni prodali 120 tisoč, bil pa je tudi eden izmed tistih, ki so uspešno tlakovali pot prihodnjih električnim avtomobilom. Tudi pri nas je bila ob ioniqu pomemben član napovedane elektrifikacije modelne palete, zato ni čudno, da ima Hyundai tako na globalni ravni kot tudi pri nas s kono electric velike načrte.

Kaj je torej novega?

Kot omenjeno v uvodu ostaja pogonski sklop z litij-ionsko baterijo nespremenjen. Še vedno sta na voljo dve različni bateriji z zmogljivostjo 39,2 ali 64 kilovatnih ur. Pri manjši bateriji je doseg po WLTP omejen na 289 kilometrov, pri večji pa je ta bistveno večji in znaša 484 kilometrov. Bateriji se lahko polnita z močjo do 100 kilovatov, dodatno je na voljo še trifazni hišni polnilec, kjer je maksimalna moč polnjenja 10,5 kilovata.

Že tako drzna kona je v električni različici postala še bolj drugačna od drugih različic znotraj velike družine. Težko je spregledati novo masko hladilnika. Klasična maska hladilnika se je poslovila, zato je nos zdaj izdelan iz praktično enega dela, brez prekinjenih linij in združen v smiselno celoto. Skoraj na sredino odbijača so vgradili še polnilna vrata. Zaradi nove oblike sprednjega dela je kona electric od predhodnice daljša za 2,5 centimetra.

V notranjosti so novi digitalni merilniki, kona electric je s prenovo postala tudi digitalno pametnejša in še bolj prijazna naprednemu uporabniku. Foto: Hyundai

Izdelovati so jo pričeli Čehi

Prenovljena kona bo po novem v Slovenijo prišla iz Češke. V Marcu je namreč Hyundai pričel s proizvodnjo električne klone v svojem češkem proizvodnem obratu Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC). Tam bodo poskrbeli za vgradnjo novega 10,25-palčnega zaslona na dotik in enako velikih digitalnih merilnikov.

Pod eno streho so združene tudi multimedijske funkcije in storitve, kot so Bluelink, Hyundai Live Services, Apple CarPlay in Android Auto. Kupci nove kone Electric bodo posebej cenili nadgrajeni sistem Bluelink, ki omogoča tako glasovno upravljanje kot tudi upravljanje preko pametnega telefona. Preko aplikacije je mogoče spremljati raven napolnjenosti baterije in tudi približen čas polnjenja na različnih javnih ali zasebnih polnilnicah. Uporabniki lahko s pametnim telefonom dostopajo tudi do naprednega sistema za upravljanje z baterijo in določijo urnik polnjenja.

Foto: Hyundai