Le še leto stran: prihajajo novi avti z obevznimi omejevalniki hitrosti

Vsi avtomobili izdelani po šestem juliju prihodnje leto bodo že morali imeti vgrajen in aktiviran inteligentni omejevalnik hitrosti, ki bo lahko odvzel moč motorju in s tem pomagal znižati hitrost avtomobila.

Vsi avtomobili izdelani po šestem juliju prihodnje leto bodo že morali imeti vgrajen in aktiviran inteligentni omejevalnik hitrosti, ki bo lahko odvzel moč motorju in s tem pomagal znižati hitrost avtomobila. Foto: Gašper Pirman

Pred malenkost več kot dvema letoma smo pisali, da je Evropska komisija je potrdila sveženj sprememb, ki avtomobilskim proizvajalcem nalagajo vgradnjo nekaterih najnujnejših varnostno-asistenčnih sistemov najpozneje do leta 2022. Vsi avtomobili izdelani v drugi polovici prihodnjega leta bodo morali imeti vgrajen samodejni omejevalnik hitrosti, ki bo zmanjševal hitrost pri šolah, na avtocestah in drugih nevarnih lokacijah, a še danes je glede tega več neznank in vprašanj kot odgovorov.

Novica tako ni nova, saj so okvirni časovni okvir določili že pred dvema letoma, a nihče pravzaprav o tem ne govori. Prav tako nihče ne omenja kako bodo sledili avtomobilom, kako bo sistem v praksi deloval in kako bo poskrbljeno za zasebnost. Ve se le, da bodo morali imeti avtomobili izdelani v letu 2022 in homologirani pred šestim julijem 2022 že vgrajeno primerno napeljavo, da bo sistem lahko vključen vsaj do leta 2024. Vsi novi avtomobili homologirani po temu datumu bodo že morali imeti po zdajšnjih pravilih aktiviran inteligentni omejevalnik hitrosti, ki bo samodejno na nevarnih lokacijah prilagodil hitrost omejitvi hitrosti.

Prilagajanje hitrosti glede na podatke GPS

Zanimivo, rok za vpeljavo tega sistema je oddaljen le dvanajst mesecev, a podrobnosti, kako bo sistem deloval, še nihče ni razkril oziroma podrobno razložil. Kot se predvideva, bo sistem deloval v povezavi s sistemom GPS in bralnikom prometnih znakov. Skupaj bosta ugotovila omejitev hitrosti na določeni cesti in obenem beležila hitrost avtomobila.

Če bo hitrost na nevarnem odseku previsoka bodo voznika opozorili, da zmanjša hitrost vizualni iz zvočni signali. V nekaterih primerih bo lahko avto samodejno zmanjšal hitrost na omejeno in preprečil voznika, da ponesreči ali namerno prekorači omejitev hitrosti. V osnovi gre za omejevalnik hitrosti, ki bo omejil moč motorja do te mere, da voznik ob pritisku na stopalko za plin ne bo imel dovolj moči za prekoračitev hitrosti. Kot je razvidno, bi lahko sistem voznik tudi ugasnil, toda za zdaj je ta sporazum še začasen.

Inteligentni omejevalnik hitrosti bo deloval v kombinaciji z bralnikom znakom in sistemom GPS. Foto: Gašper Pirman

Sistemi niso popolni, kako bo omejevalnik hitrosti deloval nemoteče?

Vsak, ki ima v avtomobilu vgrajen sistem za prepoznavo prometnih znakov hitro ugotovi, da se ta sistem hitro zmoti. Nekaterim težave povzroča že izvoz na avtocesto, kjer avto kar nekaj deset kilometrov trdi, da je tam omejitev hitrosti še vedno 40 kilometrov na uro. Tudi omejitve hitrosti se spreminjajo, kako bo torej avto vedel, ali je prišlo do spremembe omejitve in ne bo zaviral po nepotrebnem in zaradi tega še povečal možnosti za nesrečo. Ja, več je vprašanj kot odgovorov in upamo, da bodo zakonodajalci v Evropskem parlamentu kmalu pojasnili, kako bo deloval sistem in nas varoval na evropskih cestah.

Preprečiti smrt 25 tisoč ljudi

Evropska komisija želi do leta 2038 preprečiti smrt 25 tisoč ljudi in 140 tisoč resno poškodovanih. Do leta 2050 želijo na evropskih cestah izničiti resne poškodbe in smrtne žrtve približati številki nič. S to potezo želijo pri Evropski komisiji povečati varnost na cestah in zmanjšati število smrtnih žrtev tudi med kolesarji in pešci. Hkrati bodo s tem pospešili povezljivost med vozili in naredili korak naprej k avtonomni vožnji. Med drugim bodo morali imeti vsi novi avtomobili po letu 2022 vgrajene še izboljšane varnostne pasove, vsaj varnostne senzorje ali vzvratno kamero in črno skrinjico, ki bo reševalcem ali preiskovalcem pomagala pri preučevanju nesreč.