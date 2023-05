Le koncept? BMW bi lahko izdelal 50 serijskih.

BMW je leta 1998 na ceste poslal model Z3 M coupe, ki se ga je zaradi nenavadne oblike prijel vzdevek “clown shoe” oziroma klovnski čevelj. Izdelovali so ga pet let in na ceste jih je zapeljalo le nekaj več kot šest tisoč. Danes jih je na cesti težko opaziti in kljub nenavadnosti se je modela oprijel status kultne klasike. Prav gotovo je bil bolj poseben in imel več karakterja od novega BMW Z4 M coupe.

Bi lahko izdelali okrog 50 serijskih?

Zdaj so pri BMW na vsakoletnem dogodku Concorso d’Eleganza Villa d’Este v Italiji razkrili koncept touring coupe, ki je novodobna interpretacija “klovnskega čevlja” iz leta 1998. Pri tem so se zgledovali tudi po BMW 328 touring coupe iz leta 1940 in seriji iz sedemdesetih let. Pri pogonu so uporabili trilitrski turbobencinski šestvaljni motor iz aktualnega Z4. V primerjavi s tem je poudarek koncepta predvsem na večji praktičnosti - ta je odlikovala tudi že omenjeni Z4 M coupe iz konca devetdesetih.

Pri BMW niso načrtovali serijske proizvodnje tega koncepta. Toda že v Italiji je glavni oblikovalec skupine BMW Adrian van Hooydonk potrdil, da so prejeli nekaj resnih poizvedovanj za nakup takega avtomobila. Če bi bilo teh interesentov dovolj, ni izključena vsaj maloserijska proizvodnja takega posebnega avtomobila. Van Hooydonk je omenil potencialno proizvodnjo okrog 50 avtomobilov.

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW