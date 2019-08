Last Libije, zajet v Ukrajini: velikanski antonov še čaka #foto

Ukrajina je Libiji v začetku prejšnjega desetletja prodala dve tovorni letali antonov an-124-100. Tako letalo smo predlani večkrat gostili tudi na letališču na Brniku, kamor je eno največjih tovornih letal privabilo veliko navdušencev nad letali. Takrat so nas Ukrajinci povabili tudi na krov tega letala, ki ima razpon kril večji od širine brniške letališke steze.

Eno letalo uničili izstrelki, drugo dolgovi

Libijski letali sta do zdaj pisali bolj bridko zgodbo. V register letal sta bili vpisani z oznakama 5A-DKL in 5A-DKN, bili pa sta last letalske družbe Libyan Arab Air Cargo. Ustanovili so jo leta 1979, nato pa je omenjenega leta 2002 postala prva družba zunaj Rusije in Ukrajine z Antonovim letalom an-124-100.

Medtem ko so eno izmed omenjenih letal (oznaka 5A-DKN) letos uničili med spopadom na osrednjem letališču v Tripolisu, je drugo letalo že od leta 2011 na letališču v Kijevu. Razlog je v visokih dolgovih Libije do Ukrajincev, ki so vezani na stroške servisiranja in hrambe letala. Jeseni leta 2017 so tako celo grozili, da bodo letalo prodali na dražbi. Takrat je višina dolga znašala 1,2 milijona ameriških dolarjev.

Vendarle dogovor za nove polete letalskega velikana?

Zdaj pa so se pogovori med Ukrajino, Antonovom in Libijo vendarle premaknili z mrtve točke. Na sedežu podjetja Antonov so sprejeli predstavnike družbe Libyan Blue Bird, ki jo je libijska vlada pooblastila za obnovo operativnih sposobnosti letala. Na sestanku so bili tudi predstavniki libijskega veleposlaništva v Ukrajini in libijskega zunanjega ministrstva. Strokovnjaki družbe Antonov bodo storili vse potrebno, da bo letalo tehnično spet brezhibno in tako pripravljeno za nove polete.