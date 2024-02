Lanski avtomobilski hit: nižje cene, a prenove očitno ne bo

Tesla je lani prenovila model 3, ki je poleg drugačnih žarometov in zadnjih luči dobil predvsem drugačen vozniški prostor (volanski obroč brez ročic za smernike in izbiro pogona) in nekaj nadgradenj na področju baterije. Potem ko je tudi letošnje leto Tesla začela s pocenitvami modela Y tako v Evropi, ZDA kot na Kitajskem, so se pojavili namigi o skorajšnji prenovi tudi tega avtomobila. Toda pri Tesli so zdaj svojim trgovcem interno potrdili, da prenove vozila za letos ne načrtujejo.

Model Y je bil lani najbolje prodajani avtomobil na svetu, zasedel je tudi prvo mesto v Evropi in na Kitajskem. Če prenove letos ne bo, so omenjene pocenitve še en dokaz zaostrenih cenovnih razmer na ključnih avtomobilskih trgih. To velja še posebej za Kitajsko, medtem ko bodo v ZDA ceno za avtomobil marca predvidoma spet rahlo dvignili. V Sloveniji stane model Y od 43 oziroma 44 tisoč evrov naprej (različica RWD), različica long range je sedem tisoč evrov dražja.