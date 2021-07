Lamborghini praznuje: brutalni SUV, vsaj štiri prodali tudi v Slovenijo

V tovarni Lamborghinija v Sant’Agata Bolognese je nastal prav poseben avtomobil. Urus s fotografije je namenjen kupcu v Veliko Britanijo, predstavlja pa petnajsttisoči izdelani urus do zdaj. V treh letih proizvodnje je ta poskočni športni terenec postal najbolje prodajani model Lamborghinija vseh časov.

Foto: Lamborghini

Urus je močno povečal prodajo italijanske znamke superšportnih avtomobilov. Leta 2019 je prodajo podvojil. Samo letos junija so jih izdelali 2.796, ob tem pa za primerjavo še 1.532 huracanov in 524 aventadorjev. Prvo polletje 2021 je bilo za Lamborghini posledično najboljše v zgodovini podjetja.

Foto: Lamborghini

Lamborghini je kupce za urusa našel tudi v Sloveniji. Po naših podatkih vsaj štiri, od tega dva iz Štajerske in dva iz okolice Kranja. Cena za ta športni terenec se sicer začne pri dobrih 200 tisoč evrih. Kaj bo prinesla prenova urusa?

Urusa poganja štirilitrski motor V8, ki zmore 478 kilovatov (650 "konjev") in do 850 njutonmetrov navora. Do sto kilometrov na uro pospeši v 3,6 sekunde, do 200 kilometrov na uro pa v 12,8 sekunde. Njegova najvišja hitrost znaša 305 kilometrov na uro.

Lamborghini medtem sicer pripravlja prenovo urusa, ki bi lahko avtomobilu na isti osnovi motorja prinesla še nekaj več moči. V pripravi imajo Italijani predvidoma tudi priključno hibridno različico.