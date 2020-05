"Lambo" z največ kilometri, vozilo ga je že 1.900 ljudi

Ta rdeči lamborghini huracan je letnik 2015 in je del flote za izposojo vozil družbe Royal Exotic Cars iz Las Vegasa v ZDA. Do zdaj so z njim prevozili že 302.556 kilometrov. Predstavniki podjetja so za Car and Driver pojasnili, da so huracanu pred slabimi 13 tisoč kilometri zamenjali menjalnik, obnovili podvozje in olje menjali vsakih osem tisoč kilometrov. V vsem času je bil huracan domnevno udeležen le v enem manjšem trčenju z ograjo na parkirišču.

Do zdaj ga je preizkusilo že 1.900 ljudi

Američani si zdaj želijo prodati tega huracana, ki ga je do zdaj vozilo okrog 1.900 različnih ljudi. Izklicna cena na eBayu za šest let star lamborghini, ki ima za seboj več kot 300 tisoč kilometrov, je nedvomno visokih 130 tisoč ameriških dolarjev (118 tisoč evrov).

Foto: Royal Exotic Cars

Foto: Royal Exotic Cars

Foto: Royal Exotic Cars