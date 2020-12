Kupiti avto prek interneta? To so že znane pasti.

Porsche je razširil spletno prodajo avtomobilov v Slovenijo in tako med prvimi v Sloveniji zagnal spletno prodajo novih in rabljenih vozil. Kupci bodo tako lahko korake nakupnega procesa opravili prek spleta, kadarkoli in kjerkoli jim to najbolj ustreza. Le preverjanje pristnosti kupca in sklenitev pogodbe bo na začetku še treba opraviti v Porsche Centru.

V Nemčiji je Porsche prodajo svojih modelov preko spleta omogočil že oktobra lani, zdaj pa so Nemci to storitev omogočili še v osmih evropskih državah, med njimi je tudi Slovenija. Storitev je bila omogočena tudi v Italiji, kjer so rezultati za Porsche izjemno vzpodbudni. Kar štirideset odstotkov kupcev, ki je svojega novega porscheja kupilo preko spleta je novih, a je delež prodanih avtov preko spletne prodaje močno na strani rabljenih. Kar 90 odstotkov vseh prodanih je v preteklosti že imelo svojega lastnika. A v Sloveniji ne gre za polno prodajo preko spleta, gre za rezervacijo, avto pa se še vedno prevzame v salonu.

Pravni problem v Sloveniji povzročajo precej sivih las

Na nedavni tiskovni konferenci ob zaključku poslovnega leta skupine Porsche Slovenija je nekaj besed o prodaji avtomobilov preko spleta povedal tudi Slavko Ažman iz Porsche Slovenija, ki je tudi vodja delovne skupine za davke pri Sekciji za osebna motorna vozila. Kot je poudaril največ sivih las prodajalcem v Sloveniji povzroča zakonodaja.

''Pravni problemi pri nas nam povzročajo precej sivih las. Sam zakon o varstvu potrošnikov ne ločuje med prodajo kozmetike in trajnih potrošnih dobrin, kot je avtomobil. Če kupite avtomobil preko spleta smo vas dolžni obvestiti, da imate v štirinajstih dneh pravico vrniti vozilo, ne glede na to, da ste vozilo vmes registrirali in prevozili nekaj kilometrov. To je dejansko onemogoča prodajo preko spleta. Ko je vozilo enkrat registrirano precej izgubi na svoji vrednosti, še posebej, če se naredi nekaj kilometrov. Če želimo pričeti s prodajo avtov preko spleta v Sloveniji potem je nujna sprememba zakonodaje.

Porsche je kot prvi uradni proizvajalec avtov pri nas pričel s spletno prodajo, a gre za vzporedno rešitev, ki še vedno zahteva obiska salona. Foto: Porsche

Pri Tesli izključno prodaja preko spleta, pri Porscheju bo to vzporeden svet

"Zelo smo ponosni, da lahko našim strankam ponudimo možnost digitalnega nakupa znotraj vzpostavljenega Porschejevega sistema – in da lahko to integrirano rešitev implementiramo za Porsche na slovenskem trgu. Digitalna izkušnja sicer ne more nadomestiti obiska v Porsche Centru, lahko pa to izkušnjo nadgradi in optimizira. Ponosni smo na to, da lahko našim strankam omogočimo, da svoj sanjski avto naročijo iz udobja svojega doma, kot to najbolje ustreza njihovemu življenjskemu slogu in urniku, " je dejal Vasja Potočnik, vodja znamke Porsche v Sloveniji.

Kot je še pojasnil Potočnik bo prodajni kanal deloval vzporedno z uveljavljeno prodajo v salonu. Ker so kupci Porschejev drugačni in si želijo občutiti, sesti v vozilo Porsche, ta digitalna izkušnja ne more nadomestiti obiska.

Rezervacija stane 911 evrov

Kako poteka rezervacija in obveza za nakup avtomobila smo preizkusili tudi sami (video zgoraj). No, nismo šli čisto do konca, saj si dvestotisočakov vrednega taycana vsekakor ne moremo privoščiti. Bi ga pa ob naročilu morali prevzeti v prodajnem salonu. Za zdaj bo namreč spletna prodaja delovala vzporedno z uveljavljeno prodajo v prodajnih salonih. Kupci lahko do produktne palete dostopajo prek Porsche Online Shopa, kjer imajo možnost rezervacije želenega vozila. Če želijo opraviti nakup staro za novo, lahko osnovne informacije za to prav tako vnesejo prek spleta.

Pri Tesli se avto lahko v tednu dni lahko vrne

Ko je Tesla uradno pred nekaj meseci prišla v Slovenijo so se pohvalili tudi z novim način prodaje avtov. Vse seveda poteka preko spleta, kupci pa lahko vrnejo kupljen avtomobil v sedmih koledarskih dneh. Na potovalnem računalniku ne sme imeti več kot 1.600 prevoženih kilometrov, avto ne sme biti poškodovan oziroma mora biti takšen kot ob nakupu. Hkrati za kupljen avto, ki ga želi kupec vrniti, ne sme biti vložena zahteva za nepovratna sredstva Eko sklada.

Kako rešujejo morebitne spore glede na slovensko zakonodajo in možnosti štirinajst dnevnega vračila blaga kupljenega preko spleta še čakamo na odgovore. Objavili jih bomo takoj, ko jih prejmemo.