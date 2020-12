Prvi Slovenci so teslo prevzeli v Ljubljani #foto

Tesla je že pred meseci v Ljubljani odprla svoj prodajni salon, kjer bo zdaj mogoče tudi prevzeti prek interneta naročena vozila. Do zdaj je bilo treba Tesline avtomobile prevzeti samostojno ali prek posrednikov na Nizozemskem.

V Ljubljani so tako prvi slovenski kupci - na fotografijah sta tesla model X in tesla model 3 - prevzeli svoje električne avtomobile. Tesla v Ljubljani obljublja tudi servisne storitve, po katere je bilo do zdaj treba do Gradca v Avstriji.

Letos so do konca novembra v Sloveniji registrirali 53 novih Teslinih avtomobilov, lani v tem obdobju pa 43.

Foto: Tesla