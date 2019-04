Kupili ste avto, zdaj pa ga ni: kaj storiti?

''Uspešno reševanje težav pri zamudi dobave avtomobila je naložba v prihodnost,'' pravijo pri Seatu. Foto: Gašper Pirman

Ni nujno, da je rok dobave določen v pogodbi

Vsak ''resen'' prodajalec avtomobilov, ki želi v javnosti obdržati vtis zaupanja vrednega trgovca in svojo prodajo graditi na spoštovanju kupca, bo s kupcem podpisal pogodbo o nakupu avtomobila. Pri tem v največji meri kupec tudi izve, kdaj točno bo njegov avtomobil zapeljan v salon in ga bo lahko odpeljal domov. Zaradi številnih restrikcij v tovarni in močno obremenjenih proizvodnih trakov se lahko znotraj modela čas dobave razlikuje tudi za nekaj mesecev, a prodajalec od tovarne dobi dokaj točen čas, kdaj bo naročen avtomobil izdelan. Čas dobave avtomobila se zato praviloma zapiše tudi v samo pogodbo.

A pri celotnem procesu dobave avtomobila je v igri kar nekaj faktorjev in lahko se zgodi, da bo prišlo do zamude. Navsezadnje lahko naročeni avtomobil iz tovarne odpeljejo pravočasno, zaplete pa se pri prevozu; težave so lahko recimo tudi v luki, kjer avtomobil razložijo ali pa kamion z naloženimi avtomobili ujame toča in malenkost poškoduje avtomobil.

Po preteku roka še dodatnih 30 dni

V takšnem primeru kupce ščiti zakon o varstvu potrošnikov. Še posebej je potrebno dobro prebrati 25. člen, kjer je zapisano, do kdaj mora podjetje, ki prodaja avtomobil, izpolniti svoje obveznosti iz prodajne pogodbe. Praktično vsaka pogodba ima za to vpisan dodatni rok za dobavo (30 dni). V kolikor prodajalec v tem roku ne izpolni naročila in dostavi avtomobila, lahko kupec odstopi od pogodbe, prodajalec pa mu mora nemudoma vrniti že opravljena plačila skupaj z obrestmi. A prodajalci v pogodbo vključujejo tudi dodatni člen - ''v kolikor je do zamude prišlo iz razlogov, na katere prodajalec ali dobavitelj ne mora vplivati, ali zaradi višje sile, kupec ne mora zoper njega uveljavljati nikakršnih odškodninskih zahtevkov,'' - kjer se zavarujejo pred dodatnimi tožbami.

V pogodbo je priporočljivo napisati tudi datum dobave avtomobila. Kupec je s tem nekoliko bolje zavarovan in se kasneje pri težavah s prodajalcem lažje dogovori o rešitvah.

Kupcu se je potrebno posvetiti individualno

Kako se na težave pri dobavi odzovejo pri nas, smo povprašali nekaj uvoznikov. Prav vsi so poudarili, da si želijo ohraniti dobro ime in takšnim primerom posvetijo več časa ter se z individualnimi rešitvami želijo približati kupcu. Na koncu prodaja avtomobilov ni kratkotrajnen proces, dobro ime pa ima v prihodnosti velik vpliv ob ponovnem nakupu avtomobila.

Simona Mavsar, direktorica Seat Slovenija, je povedala, da ob težavah takoj stopijo v kontakt s kupcem. ''Ker želimo ohraniti dobro ime in je to vložek v prihodnost, se maksimalno potrudimo, da v primeru zamude pri dobavi s kupcem rešimo težavo. V zameno ponudimo tudi nadomestni avtomobil, ki ga kupec vozi do prejema svojega avtomobila. Velikokrat se kupcu opravičimo s kakšnim darilom. Zadovoljstvo kupca je najpomembnejše.''

Do zamud prihaja zelo redko

Čeprav do zamud prihaja zelo redko ali pa sploh ne, so prodajalci pripravljeni na vsak scenarij. ''Sestavni del obljube točne dobave je Tako kot pri Volvu tudi drugje pogovori potekajo povsem individualno. Vsak kupec ima drugačne potrebe in zahteve. Foto: Gašper Pirman tudi ta, da je ob naročilu vozila določen kar se da natančen datum dobave. Žal se v redkih primerih lahko zgodi, da zaradi nepredvidenih težav v proizvodnji, procesov v povezavi z menjavo modelnega leta ali zapletov pri transportu, pride do zamude pri dobavi naročenega vozila. Vsako zamudo dobave naročenega vozila pri podjetju VCAG, v sodelovanju s prodajalcem rešujemo individualno, glede na specifične okoliščine in težave, ki bi jih zamuda lahko povzročila stranki. V primeru, da zamuda zelo okrne mobilnost stranke, pa ji za premostitveno obdobje zagotovimo tudi nadomestno vozilo. Ker pa je zadovoljstvo strank za nas na prvem mestu, si pri podjetju VCAG prizadevamo, da naredimo še korak več – stranki se za nevšečnosti primerno oddolžimo, tako da je na koncu z nakupom vozila v celoti zadovoljna, četudi je pri njegovi dobavi prišlo do rahle zamude,'' so zapisali pri VCAG, uradnemu uvozniku vozil Volvo.

Kar nekaj prodajalcev je bilo pri našem povpraševanju zelo kratkih, saj naj do zamud sploh ne bi prihajalo. Njihovi roki so točno določeni in do težav ne prihaja. V kolikor pa zaradi nepredvidenih okoliščin pride do težav pri dobavi, so pri Hyundaiju, Peugeotu, Citroenu, Kii in Renaultu potrdili, da je v prvem planu zadovoljstvo kupca in težave rešujejo povsem na individualni ravni.