Kriza v Kragujevcu: delo že končano, letos 130 dni plačanega dopusta

Neuradno so letos v Kragujevcu izdelali le 40 tisoč fiatov 500 L, uradnih številk vodstvo tovarne v zadnjih treh letih ne razkriva.

Tovarna avtomobilov v Kragujevcu, kjer izdelujejo le fiata 500 L, je včeraj že končala letošnjo proizvodnjo. Zaposleni so imeli letos kar 130 dni plačanega dopusta.

Edina srbska avtomobilska tovarna, ki jo je na pogorišču nekdanje Zastave v Kragujevcu obudil koncern Fiat Chrysler (FCA), je še naprej v nezavidljivem položaju. Srbi tam izdelujejo le fiata 500 L, ki pa v zadnjih letih ne sodi med največje prodajne hite na evropskem avtomobilskem trgu.

Izpolnili le četrtino proizvodnih kapacitet tovarne?

Temu primerna je tudi izkoriščenost proizvodnih kapacitet te tovarne. Včeraj, 9. decembra, so že zaključili z letošnjo proizvodnjo in avtomobile bodo spet začeli izdelovati šele 15. januarja prihodnje leto.

Ne upoštevajoč državne praznike in redni letni dopust so imeli letos zaposleni v tej tovarni kar 130 dni plačanega dopusta.

Vodstvo tovarne zadnja tri leta ne objavlja podatka o številu proizvedenih avtomobilov, je poročal srbski B92. Neuradno naj bi letos izdelali okrog 40 tisoč fiatov 500 L, kar je le približno četrtina proizvodnih kapacitet kragujevške tovarne.

Zaposleni pričakujejo novoletni dodatek k plači

Sindikat zaposlenih od vodstva tovarne vseeno pričakuje novoletni bonus k redni plači, ki so ga sicer prejemali redno od leta 2010.

»Svoje naloge smo vestno opravili in zato menim, da si ta dodatek zaslužimo. Ni naša krivda, da so letos zmanjšali proizvodnjo in da smo imeli več kot 130 dni plačanega dopusta,« je za srbsko agencijo Beta povedal predsednik sindikata Zoran Marković.