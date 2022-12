Kot zadnja Slovenca sta kupila tak avtomobil #foto

Za Citroen so bili družinski enoprostorci vselej velik pomen. V Sloveniji so prodali zadnjo tovrstno klasiko, to je model C4 grand space tourer.

V Sloveniji so od lansiranja zadnjega modela v letu 2013 prodali 3498 vozil C4 space tourer, od tega je bila polovica modelov Grand.

Citroënova zgodba enoprostorskih vozil sega skoraj trideset let nazaj, ko je bil leta 1994 lansirali model evasion, ki je ponujal sedem sedežev in je izstopal s svojimi bočnimidrsnimi vrati.

Nasledniki s potezami križancev

Do leta 2002, ko so ga umaknili s prodajnega programa, je bilo prodanih več kot 120.000 vozil. Sledil mu je prostornejši modelu C8, ki je bil v prodaji do leta 2014, prodanih pa je bilo več kot 150.000 vozil. Enoprostorci so vrhunec doživeli leta 1998, ko je bil predstavljen model xsara picasso, po vsem svetu pa so do leta 2012 prodali rekordnih 1,7 milijona vozil.

Proizvodnja modela Grand C4 SpaceTourer se je že letos julija zaključila. Namesto klasičnih enoprostorcev je prihodnost ali v križancih kot je C5 aircross ali pa oblikovno kombiniranih avtomobilih, kakršnega so predstavili s C5 X.

Kupca zadnjega takega avtomobila v Sloveniji. Foto: Citroën