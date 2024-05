Korejsko novost že vozijo prek Slovenije, k nam šele jeseni #foto

Hyundai santa fe bo ena najzanimivejših avtomobilskih novosti letošnjega leta. Pa ne le zaradi pomena razreda, v katerega sodi, temveč tudi zaradi zanimivega videza avtomobila.

Prva generacija hyundai santa feje, ki so jo začeli izdelovati leta 2000. Foto: Hyundai

To je Hyundaijev športni terenec z najdaljšim stažem. V peti generaciji je dobil povsem drugačen videz, s katerim bo na cestah zagotovo zelo opazen. Santa fe je dolg 4,82 metra, širok je 1,9 metra in ima 2,81 metra medosne razdalje. V Evropi bo santa fe na voljo z 1,6-litrskim bencinskim motorjem, to bosta klasični hibridni in priključno hibridni pogon. Hyundai napoveduje več prostora v notranjosti vozila, ki so ga pridobili predvsem s krajšimi previsi. Več o santa feju pa jeseni, ko ga bomo pozdravili na slovenskih cestah.

Prihod santa feja se je torej nekoliko zamaknil. V začetku leta je bila napoved prihoda za mesec april ali maj, toda po trenutnih informacijah bo korejski športni terenec na slovenske ceste pripeljal jeseni.

Foto: peta generacija hyundaia santa feja:

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai