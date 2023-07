Korejski SUV: razkrite spremembe tako zunaj kot znotraj #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To ni nova generacija sorenta, temveč le prenova. Na zunaj izstopajo žarometi v obliki črke T in nekoliko spremenjene luči zadaj, v notranjosti pa nekoliko bolj minimalistična zasnova športnega terenca. V nekaterih elementih, kar velja tako za omenjene žaromete kot razporeditev stikal v notranjosti, se bo sorento s prenovo izenačil z električnima modeloma EV6 in EV9.

Sorento bo s prenovo predvidoma ohranil obstoječo ponudbo motorjev. V Sloveniji je tako sorento na voljo z bencinskim 1,6-litrskim motorjem (kot klasični in tudi priključni hibrid) ter 2,2-litrskim dizelskim motorjem. Sorento stane od dobrih 50 tisoč evrov naprej.

O električni različici sorenta za zdaj še ni informacij, je pa Kia letos že razkrila dimenzijsko primerljiv koncept EV5. Omenjeni EV9, s katerim so se nedavno prvič vozili v Goodwoodu, je večji od sorenta.

Foto: Kia

Foto: Kia