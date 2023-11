Korejski prodajni prvak: ključne novosti so znotraj #foto

Hyundai tucson bo spredaj dobil prenovljeno masko motorja, rahlo spremenjene žaromete, v notranjosti pa so združili vozniške merilnike in osrednji zaslon v eno digitalno enoto. Vozniški prostor tucsona se je tako prilagodil zadnjim oblikovalskim smernicam Hyundaia. Poudarjena digitalnost in prečiščenost tudi tucsona pelje po poti drugih modelov kot sta ioniq 5 in kona.

Foto: Hyundai

Bliža se svoji dvajsetletnici, za Hyundai najuspešnejši model

Sredinska konzola je bolj minimalistična kot do zdaj, kar poveča tudi odlagalno površino pod njo. Pomembna informacija je povratek dveh fizičnih vrtljivih stikal za nastavljanje klimatske naprave.

Hyundai bo prenovljenega tucsona na ceste pripeljal v začetku leta 2024. Glede motorjev za zdaj še ni uradnih informacij, tucson pa predvidoma ohranja bencinske, hibridne in priključno hibridne pogone okrog 1,6-litrskega štirivaljnega bencinskega motorja.

Korejci so model tucson na ceste prvič poslali leta 2004. Od takrat so jih prodali več kot sedem milijonov (od tega 1,4 milijona v Evropi), s tem pa je tucson postal najbolje prodajani Hyundaijev model. Lani je bil v Evropi tudi najbolje prodajani športni terenec.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai