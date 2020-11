Korejci so vse bolj drzni, maske hladilnika ni več #foto

Pred nekaj tedni so pri Hyundaiu pokazali prenovljeno kono, zdaj pa je na vrsto prišla še električna različica. Največje spremembe v videzu so vidne na nosu, kjer so novi žarometi, še bolj pa bode v oči odstranitev tipične maske hladilnika. Sprememb pri pogonu ni, še vedno sta na voljo dve baterijski opciji.

Korejci so s kono zadeli v polno - ne le z običajno, uspešni so tudi z električno različico. Od leta 2018 so namreč prodali več kot 120 tisoč električnih kon.

Spredaj linijo razbijejo le polnilna vratca

Čeprav so oblikovalci pri Hyundaiu namestili tanjše dnevne žaromete LED in glavna žarometa, v ospredje stopa umik Foto: Hyundai prepoznavne maske hladilnika. Nos je zdaj iz praktično enega dela, brez prekinjenih linij in združen v smiselno celoto. Skoraj na sredino odbijača so vgradili le polnilna vrata. Zaradi nove oblike sprednjega dela je kona electric od predhodnice daljša za štiri centimetre.

64 ali 39,2 kilovatne ure

Prenova je prinesla tudi nekaj novosti v potniško kabino. Kot prenovljeni i30 je tudi kona electric pridobila večji, 10,25-palčni zaslon na dotik in enako velike digitalne merilnike. Na seznamu novosti so tudi prenovljena ambientalna svetloba, novi in dodatni varnostni sistemi ter povezljivostni sistem BlueLink.

Glede pogona tokrat nič novega. Še vedno sta na voljo dve različni bateriji z zmogljivostjo 39,2 ali 64 kilovatnih ur. Pri manjši bateriji je doseg po WLTP omejen na 289 kilometrov, pri večji pa je ta bistveno večji in znaša 484 kilometrov. Bateriji se lahko polnita z močjo do 100 kilovatov, dodatno je na voljo še trifazni hišni polnilec, kjer je maksimalna moč polnjenja 10,5 kilovata.

