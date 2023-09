Konec skrivnosti: Tesla je razkrila svojo glavno novost leta #foto

Tesla je uradno razkrila fotografije prenovljenega modela 3, ki je dobil nekatere novosti z modelov S in X, obenem pa so mu izboljšali porabo energije. Realni doseg bo očitno krepko presegal 500 kilometrov. V Sloveniji stane prenovljeni model 3 od 42 tisoč evrov naprej.

Model 3 je bil temelj Teslinega uspeha, saj so Američani prav z njim stopili na velikoserijski avtomobilski trg. Dolgo je bil najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi in pozneje je dejansko priznal premoč le sestrskemu modelu Y. Vse od razkritja te tesle je prodaja modela 3 padala, zdaj pa pri Tesli s prenovo avtomobila upajo na vnovičen zagon zanimanja za klasično električno limuzino. Čeprav je avtomobil videti podobno, naj bi več kot polovico komponent avtomobila spremenili oziroma popravili v smer povratnih želja svojih kupcev.

Foto: Tesla

Uradni doseg celo prek 600 kilometrov

Največ oblikovnih sprememb je dobil sprednji del, ki je aerodinamično učinkovitejši in skupaj z novo zasnovo platišč pri Tesli napovedujejo od pet do osem odstotkov manjšo porabo in enako povečan doseg avtomobila. Standardna različica z enojnim motorjem ima zdaj doseg po WLTP do 513, različica long range z dvema elektromotorjema pa do 629 kilometrov.

Elektromotorji so ostali enaki. Long range bo z močjo 440 “konjev” do sto kilometrov na uro potreboval 4,4 sekunde. Pospeška za športno različico performance še niso uradno objavili.

Baterija se bo lahko pri klasični različici polnila z močjo do 150, pri long range pa do 250 kilovatov.

Brez obvolanskih ročic za smernike in pogon

V notranjosti je model 3 dobil svetlejši in hitreje odziven 15,4-palčni zaslon. Tako kot v modelih S in X je tudi model 3 izgubil obvolanski ročici. S smerniki voznik upravlja prek gumba na volanu, izbira pogona se je preselila na levo stran digitalnega zaslona. Novost je tudi osempalčni zaslon za potnike na zadnji klopi, ki ga tudi poznamo iz Teslinih večjih modelov S in X.

Tesla model 3 trenutno v Sloveniji stane od 42 tisoč evrov naprej, kar je glede na fotografije v konfiguratorju že cena za prenovljeni model. Različica long range stane 50 tisočakov. Obema cenama je treba prišteti še tisočaka začetnih stroškov ob dobavi in pripravi vozila. Predviden rok dobave teh vozil za Slovenijo je letos jeseni.

Pogled na notranjost avtomobila prek konfiguratorja. Foto: Tesla

Foto: Tesla

Foto: Tesla

Foto: Tesla