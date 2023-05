Konec sage: Volkswagen je Rusom prodal svojo tovarno

Volkswagnova tovarna v Kalugi ima proizvodno zmogljivost 225 tisoč avtomobilov letno in zaposluje več kot štiri tisoč ljudi. Vse od marca 2022, ko se je začela ruska invazija na Ukrajino, so dela v tej tovarni zastala in ob mednarodnih sankcijah proti Rusiji je Volkswagen iskal možnosti za umik iz lastništva.

Po več kot enem letu so zdaj tovarno uspeli prodati, posel pa so odobrile tudi najvišje ruske oblasti, so sporočili iz Volkswagna. Celotno lastništvo podjetja Volkswagen Group Rus se prenaša na družbo Art-Finance, ki je del avtomobilske skupine Avilon. Transakcija vključuje tako tovarno v Kalugi, kot tudi celotno mrežo poprodajnih storitev in distribucije, enako tudi skladiščenje ter finančne storitve. Na novega lastnika so prenesli tudi vse zaposlene.

Uradno znesek za prodajo tovarne ni znan, Reuters neuradno poroča o 125 milijonih evrov.

Podjetje Volkswagen Group Rus so ustanovili leta 2003. Najprejz za uvoz Volkswagnovih avtomobilov v Rusijo, od leta 2007 pa tudi za lokalno proizvodnjo avtomobilov. Podjetje je bilo tudi uradni partner olimpijskih iger v Sočiju, za katere so zagotovili tri tisoč svojih avtomobilov.