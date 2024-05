Konec med VW in Renaultom? Revoz lahko še upa na posel.

Volkswagen in Renault sta bila v pogovorih za skupni razvoj majhnega in cenovno dostopnejšega električnega avtomobila. Ti dogovori pa so končani, je po sklicevanjih na več neuradnih virov poročal Reuters.

S skupnim razvojem bi lahko oba proizvajalca dosegla nižje stroške in bila tako konkurenčna predvsem novim tekmecem iz Kitajske. Oba proizvajalca bi si delila razvoj pri novi generaciji renault twinga, ki bi v tem primeru dobil še Volkswagnovo različico.

Renault je želel proizvodnjo v svoji tovarni

Ta avtomobil bi lahko izdelovali v novomeškem Revozu. Prav to dejstvo naj bi bilo med potencialnimi razlogi, da Renault in Volkswagen ne bosta sodelovala.

Renault je želel proizvodnjo v svoji tovarni, Volkswagen pa je želel izkoristiti lastne proizvodne kapacitete. Dodatnih pojasnil za vzroke očitno neuspešnega dogovarjanja za zdaj še ni. Volkswagen in Renault uradnega komentarja še nista sporočila.

Kaj bo storil Volkswagen? Renault naj bi razvoj twinga nadaljeval.

Volkswagen je za zdaj predstavil le koncept manjšega električnega avtomobila ID.2, ki bo stal od 25 tisoč evrov in bo podoben kot Renaultova nova električna petka. Oba proizvajalca potrebujeta še razred manjši in cenejši avtomobil. Renault naj bi izdelal novega twinga, kar bi bil tekmec obstoječi dacii spring. Stellantis bo v Evropi kmalu začel prodajati podobna vozila svojega kitajskega partnerja Leapmotor.

Volkswagen je želel poceni električnega malčka na trg poslati do leta 2027. Renault bo predvidoma tudi brez povezave z Nemci nadaljeval razvoj novega twinga, ob tem pa bodo še naprej odprti za morebitna razvojna partnerstva z drugimi proizvajalci. Luca de Meo, prvi mož Renaulta, je v sodelovanju z Volkswagnom videl zametke avtomobilskega Airbusa.