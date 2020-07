Konec krize, kaj sledi? Direktor Renaulta v Sloveniji je jasen.

“Po več letih rasti je slovenski avtomobilski trg v letu 2019 začel kazati prve znake ohlajanja avtomobilskega trga. Renault je ohranil položaj prve blagovne znamke na področju domače prodaje v Sloveniji,” pravi Francois Delion, generalni direktor družbe Renault Slovenija.

Ta je v Sloveniji skupaj s Volkswagnom tradicionalno najuspešnejša avtomobilska znamka in zato je bila tudi v času omejitev prodaje novih avtomobilov in zaostrenih gospodarskih razmer, oboji so nastopili kot posledica epidemije koronavirusa, zelo izpostavljena drugačnim razmeram na trgu.

Foto: Renault

Po nekaj mesecih strmega padca prodaje so bile junija številke že bolj spodbudne. Na mestu je predvsem vprašanje, koliko si bo lahko avtomobilski trg opomogel v drugi polovici leta.

“Pandemija je močno vplivala na avtomobilsko industrijo po vsem svetu, pa tudi lokalno v Sloveniji. K sreči smo dobro začeli leto z naročili kupcev, tako da smo po koncu karantene začeli dobavljati ta vozila, ki bi jih kupci sicer morali dobiti že prej. Junija smo dosegli odlične rezultate, saj je renault številka 1 na vseh prodajnih kanalih. Vendar pa prvi meseci po karanteni še ne kažejo resničnih posledic koronavirusa in četudi smo zadovoljni s svojimi komercialnimi rezultati, je trg izgubil več kot tretjino svojega obsega, kar močno vpliva na naše finančne rezultate. Na preostanek letošnjega leta tako gledamo z veliko previdnostjo; prepričani smo, da bo okrevanje trga postopno. S slovensko vlado se še naprej pogovarjamo, da bi videli, kako bi lahko ta z ukrepi bolje podprla to okrevanje,” nam je povedal Delion.

Epidemija je le pospešila nekatere neizbežne spremembe

Mladi Francoz se strinja z oceno, da je epidemija le pospešila ali izpostavila pričakovane spremembe v celotnem avtomobilskem poslu. Ta postaja bolj digitaliziran, spremembe so pri pogonih, vsaj ponekod tudi v smislu odnosa do lastništva avtomobila.

Znamo prisluhniti novi resničnosti ter ponuditi nove izdelke in rešitve. Ponovno smo to v Sloveniji dokazali v začetku letošnjega leta, ko smo strankam omogočili prehod na električno mobilnost z modelom ZOE v okviru inovativne rešitve financiranja, ki jo je predlagala naša lizing podružnica RCI. To poletje bomo inovativnost spet dokazali s hkratnim odprtjem naročil za kar 3 elektrificirane modele,” dodaja Delion. Ti trije avtomobili bodo električni twingo iz Revoza, hibridni clio in priključno-hibridni captur.