Konec dvomov: velikanske "ledvičke" del serijskega BMW 4

Digital world premiere of the second generation BMW 4 Series coupe will be on the 2nd of June 2020 at 06:00 pm CEST.

BMW je na lanskem avtomobilskem salonu v Frankfurtu predstavil koncept serije 4, ki je napovedoval tako drugo generacijo tega avtomobila kot tudi novo električno različico modela i4. Osrednji poudarek je bila velika maska motorja, s katero so želeli poudariti dinamičnost avtomobila in narediti večjo razliko do izhodiščne serije 3. Tako BMW 3 kot 4 izhajata z iste platforme.

"Vertikalno obrnjena maska hladilnika se brezhibno prilega razmerjem sprednjega dela in prikazuje BMW-jevo slavno preteklost," so lani za koncept zapisali Bavarci in se z njim posvetili legendarnima modeloma 328 in 3.0 CSi.

Velikanske "ledvičke" tudi del serijskega kupeja

Bavarci bodo prek svetovnega spleta jutri razkrili drugo generacijo serije 4, že danes pa na internet pobegla uradna brošura vozila (prek nemškega Germancarforuma) potrjuje enega ključnih elementov avtomobila. Velika maska motorja, ki je lani delila mnenja med privrženci znamke BMW, ostaja del tudi serijskega avtomobila.

Več o avtomobilu jutri po uradnem razkritju.

Za zdaj edina uradna fotografija BMW, kjer pa bodo kupejevsko serijo 4 razkrili jutri. Foto: BMW