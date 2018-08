Končno se je vrnil tisti pravi roadster - lep, hiter in uživaški #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po nekajmesečnem igranju z različnimi zakritimi fotografijami in ponesrečenem delnem razkritju je nazadnje le prišel trenutek, ko je BMW v celoti pokazal novo generacijo Z4.

Ena pomembnejših novosti - vrača se platnena streha. Foto: BMW

Vrača se platnena streha

Roadster športnega videza navduši z dolgimi elegantnimi zadnjimi žarometi, dolgim pokrovom motorja, dodatnimi zračniki na blatnikih in strmo postavljenim vetrobranskim steklom.

Kot je pravilo pri brezstrešnih avtomobilih, sta nad sedežem nameščena dva zaščitna oboka, celoten videz pa končujejo petkraka platišča z modro obarvanimi zavornimi čeljustmi. Med klasike se bo zapisal s pomočjo izredno kratkega zadka, ne manjka pa niti integriran majhen usmerjevalnik zraka.

Ne smemo pozabiti na eno pomembnejših novosti, ki je zaradi privlačnega videza ostala kar nekoliko v ozadju - namesto trde strehe je Z4 zdaj opremljen s platneno streho.

Poganja ga trilitrski vrstni šestvajnik

Sprva bo na voljo le kot izvedenka M40i, ki jo poganja trilitrski vrstni šestvaljnik z 250 kilovati. Posledično se do stotice izstreli v 4,5 sekunde. Z začetkom prodaje bo na voljo poseben paket First Edition, ki prinaša prilagodljivo vzmetenje, zavorni sistem M in elektronsko nadzorovano delno zaporo diferenciala.

Na seznam posebnosti spadajo še posebna oranžna barva, črna mehka streha, črni pokrovi stranskih ogledal in zunanji estetski paket Shadow line.

Lovil bo pomladne sončne žarke

Morda je še večje presenečenje pogled na potniško kabino. Oblikovalci so uspešno združili eleganco in športni značaj. Voznik bo za trikrakim športnim volanom gledal v nove digitalne merilnike, ki so na las podobni tistim iz nove serije 8.

Osrednjo konzolo krasi že prepoznaven sistem iDrive, v predalu pa je poleg priključka USB skrit še brezžični polnilec za telefon. Videti je mogoče tudi nov digitalni ekran, kjer se spreminjajo nastavitve klimatske naprave, in velik barvni projicirni zaslon.

Z4 bo v prodajne salone zapeljal ravno pravi trenutek, saj bodo prvi ponosni lastniki že lovili pomladanske sončne žarke.

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW