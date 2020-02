Komaj verjeten upad prodaje avtomobilov na Kitajskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po izbruhu novega koronavirusa se je prodaja avtomobilov na Kitajskem občutno zmanjšala. V prvi polovici februarja so Kitajci prodali kar 92 odstotkov manj vozil kot v enakem obdobju lani.

Če so leta 2019 v prvih dveh tednih februarja na Kitajskem prodali 59.930 osebnih vozil, so jih v enakem časovnem razponu letos le še 4909.

"Zelo malo trgovin z avtomobili je bilo odprtih v prvih tednih februarja in imele so zelo malo kupcev," so zapisali v kitajskem združenju proizvajalcev osebnih avtomobilov CPCA

Zaradi izbruha novega koronavirusa in pljučnice, ki jo povzroča, ter s tem povezanimi ukrepi kitajske vlade za zajezitev širjenja okužb je velik del kitajskega gospodarstva v preteklih tednih praktično obstal.

Globalno avtomobilsko industrijo bo virus zagotovo prizadel

V svetovalnem podjetju Boston Consulting Group (BCG) so prejšnji teden predstavili rezultate raziskave, ki ugotavlja, da utegne koronavirus globalno avtomobilsko industrijo močno prizadeti.

Raziskava ugotavlja, da so globalne dobavne verige, ki vključujejo avtomobilske tovarne nas Kitajskem, motene, ter da bo to vplivalo tako na lokalno avtomobilsko industrijo kot drugod po svetu. Samo v najbolj prizadeti kitajski provinci Hubei je več kot deset tovarn, v katerih letno izdelajo skoraj dva milijona avtomobilov. S Kitajske veliki avtomobilski koncerni dobivajo tudi baterije za električne avtomobile.

Kitajska je največji avtomobilski trg na svetu, lani so v državi prodali več kot 25 milijonov vozil.