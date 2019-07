Koliko boste plačali, če boste na cesti izgubili čoln ali vam odpade kolo? #video

Ni prav zelo verjetno, vseeno pa se v poletnih prometnih gnečah lahko zgodi, da pred vaš avto pade kolo, sup ali celo čoln. Kako pravilno poskrbeti za prtljago in vse, kar bomo vzeli s seboj na dopust?

Globa za malomarno pripenjanje ni šala. Od 120 do vrtoglavih tisoč evrov. Prtljago na strehi ali zadnjih vratih avtomobila je nujno pripeti stoodstotno varno in pravilno. Če nismo prepričani, da to znamo, velja prositi za pomoč bolj praktične sosede in prijatelje.

S tovornjaka na ameriški cesti je v preteklih dneh tako odpadlo kolo in trčilo naravnost v avtomobil. Avstrijske voznike je presenetila jadrnica na avtocesti, pri nas pa DARS-ovci ob kolesih med drugim odstranjujejo čolne, ventilatorje, opravka imajo tudi s šoferji, ki se zapeljejo v predor in s tovorom poškodujejo objekt.

"To so za vzdrževalce, torej za nas izredno neljubi dogodki, ker potem terja to veliko ur čiščenja in seveda zapore," je za Planet povedala Nataša Kovše iz Darsa.

Tovor ni nikoli preveč pripet

Tovor ni nikoli preveč pripet. Bolje je, da ga preverimo in zaščitimo večkrat, ne samo enkrat.

Foto: Klemen Korenjak "Treba je preveriti ali je pravilno pritrjen glede na samo obliko, težo, velikost samega tovora. Ob tem je potrebno predvideti vse možne situacije, do katerih bi lahko prišlo. Paziti moramo, da ne peljemo po prenizkem nadvozu, upoštevati moramo zakonitosti ceste po kateri vozimo. Boljše malo več pritrditi, kot premalo," svetuje Borut Božič, policijski inšpektor.

Predpogoj za varno vleko prikolice je ustrezno nameščena in dovolj močna vlečna kljuka.

Izjemno pomemben dejavnik pri vožnji prikolice so luči in smerniki, ključnega pomena je tudi zavarovanje tovora, ki se lahko med vožnjo premika.

"Stvari, ki lahko v primeru prometne nesreče dobijo nek katapult in letijo po kabini, so absolutno neprimerne reči v kabini," dodaja Kovšetova.

100 kilogramov tovora pri trku 50 kilometrov na uro sili fizika naprej s skoraj dvema tonama in pol, razlaga Darko Daljević iz AMZS.