Ko pogled na zmaličene kombije francoskega “Darsa” pove vse

20. junija leta 2012 se je pri Montelimarju v Franciji zgodila huda prometna nesreča. Na odstavnem pasu se je ustavil tovornjak, pred njega pa se je nato zaradi zaščite postavil kombi upravljalcev avtocest. Nato je to vozilo zadel drugi tovornjak, zaradi česar je kombi odbilo 90 metrov naprej po avtocesti. Na srečo je bil v času naleta kombi prazen. Bil je kajpak uničen, vzrok je bila nepozornost voznika tovornjaka, poleg materialne škode pa je bila posledica tudi petkilometrski zastoj.

Foto: Gregor Pavšič

Na take nesreče danes opozarja “zbirka” razbitih delovnih kombijev z avtocest, ki so bili odpisani prav po podobnih naletih. Zbrali so jih prav na velikem obcestnem počivališču pri Montelimarju, to je na avtocesti A7 iz Valenca proti Avignonu na jugu Francije.

Tam so poleg te zbirke uredili tudi druge preventivne dejavnosti, prek katerih izpostavljajo predvsem pomen zbranosti in nevarnost utrujenosti voznikov.

Po francoskih podatkih vsaka četrta prometna nesreča s smrtnimi žrtvami nastane zaradi voznikove utrujenosti. Postavili so poligon za otroke, igrišče za košarko in tudi prikaz vadb za razgibavanje telesa ob daljši vožnji z avtomobilom.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič